Ils arnaquaient une banque en ligne via Leboncoin pour investir plus de 400 000 euros dans la crypto

Deux hommes viennent d’écoper de 5 années d’emprisonnement pour la mise en place d’une « escroquerie bancaire bien rodée » estimée à 580 000 euros, mêlant une banque en ligne, le site de vente Leboncoin et un appétit évident pour les cryptomonnaies. On vous explique tout…

le 11 mai 2026 à 15:30.

2 minutes de lecture

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Hugh Bernard

Ils arnaquaient une banque en ligne via Leboncoin pour investir plus de 400 000 euros dans la crypto

Une « escroquerie bancaire bien rodée » estimée à 580 000 euros

Il existe autant d'arnaques possibles que de failles à exploiter dans les systèmes financiers actuels, qu'ils soient associés à l'économie traditionnelle ou aux cryptomonnaies. Et cela prend rapidement la forme d'une « escroquerie bancaire bien rodée » lorsque tous ces éléments sont rassemblés.

Des termes utilisés pour expliquer la procédure mise en place par deux hommes - un père et son fils - lors de leur procès qui vient de se tenir à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Résultat : une condamnation à 5 ans de prison ferme pour chaque accusé.

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Selon les détails de ce dossier assez insolite, le préjudice estimé serait de l'ordre de 580 000 euros au total, collectés sur une période de plusieurs mois (entre juillet 2023 et avril 2024) à l'aide de fausses annonces publiées sur Leboncoin… finalement achetées par de faux acquéreurs à l'aide de crédits à la consommation contractés auprès de la banque en ligne spécialisée Oney Bank.

En effet, le fils publiait des annonces fictives à l'aide de faux comptes pour des objets dont la valeur dépassait toujours les 1 800 euros. De cette manière, il pouvait ensuite demander un règlement en plusieurs fois sans frais lorsqu'il prenait le rôle de l'acheteur, puis il déclarait la perte de sa carte en faisant opposition une fois le premier versement effectué.

Le problème ? Les données d'identification fournies à la banque étaient fausses, mais le déblocage des fonds était quant à lui bien réel...

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Plus de 400 000 euros envoyés vers des plateformes crypto

Rapidement, les responsables d'Oney Bank vont constater une multiplication des procédures d'impayés associées au site Leboncoin. Une plainte officielle pour « escroquerie en bande organisée » sera finalement déposée en avril 2024, mettant à jour des dizaines d’opérations frauduleuses du même type localisées à Strasbourg et Dieffenbach-au-Val.

Selon les informations révélées au cours du procès, une part très importante du préjudice total de cette arnaque (plus de 70 %) aurait été transférée vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies, pour un montant estimé à 410 000 euros.

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Avec ces opérations crypto, les deux hommes espéraient apparemment brouiller les pistes en profitant de la rapidité et du caractère pseudonyme associés aux cryptomonnaies, sans grand succès de toute évidence, notamment car la transparence de la blockchain permet de rendre ces actifs hautement traçables.

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Source : DNA

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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