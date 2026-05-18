Agressions liées aux cryptomonnaies : Laurent Nuñez annonce « un plan de bataille contre cette délinquance »

Les agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies se multiplient à une vitesse inquiétante sur le territoire français, au point de pousser le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à parler d’un véritable « épicentre de ces nouvelles violences ». Une situation face à laquelle il annonce « un plan de bataille ». C’est-à-dire ?

Laurent Nuñez : la France « est un peu l'épicentre de ces nouvelles violences »

Alors que l'année 2025 affichait déjà une hausse des affaires de ce type très inquiétante, le nombre de séquestrations et d'enlèvements crypto a enregistré une explosion sans précédent depuis le début de l'année, au point de concerner une cinquantaine de cas déclarés en tout juste quelques mois.

De quoi faire réagir le gouvernement, avec l'annonce d'un « plan d’action crypto » à la mi-avril par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, lors de l'événement Paris Blockchain Week, destiné à protéger les détenteurs de cryptomonnaies français, très largement exposés à cette nouvelle mutation de la délinquance.

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Depuis, les agressions continuent de s'enchaîner avec une régularité inquiétante, même s'il faut bien admettre que les forces de l'ordre tentent d'y remédier en multipliant les arrestations de criminels impliqués dans ces affaires, au point de pousser le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, à parler de la France comme un « épicentre de ces nouvelles violences ».

Une déclaration effectuée dans le cadre d'un entretien publié par la Tribune Dimanche, qui implique, selon Laurent Nuñez, 67 agressions en lien avec les cryptomonnaies enregistrées au cours de l'année 2025 et déjà 45 répertoriées depuis le début de l'année.

On parle de violences commises par des délinquants qui veulent s’emparer de cryptomonnaies en séquestrant les personnes à leur domicile. Il s'agit, dans certains cas, de sortes de home-jackings d’une rare violence avec, parfois, des mutilations afin d’obtenir sous la menace le transfert des fonds. Laurent Nuñez

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Une situation qui concerne désormais « tous les possesseurs de cryptomonnaies »

Une situation d'autant plus critique que les entrepreneurs et personnalités crypto initialement visées laissent désormais place à un ciblage de « tous les possesseurs de cryptomonnaies ». De quoi inciter Laurent Nuñez à aborder le « travail d’information sur les précautions à prendre et d’incitation à la prudence auprès des détenteurs de crypto et leurs représentants » mis en place par les autorités compétentes.

Dans le même temps, il explique comment le gouvernement a développé un véritable « plan de bataille contre cette délinquance », afin de faire face à un phénomène « qui évolue en permanence » et dont le mode opératoire consiste à déléguer ces attaques à des « petites mains » du crime organisé.

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On traque les chefs de réseaux à l’étranger et leurs « petites mains » en France. On fait mieux travailler les différents services de police et de gendarmerie ensemble. On connaît de mieux en mieux ce phénomène hyperorganisé, qui évolue en permanence. Laurent Nuñez

Une situation à laquelle il semble nécessaire d'associer les nombreuses failles de données désormais utilisées par le grand banditisme comme technique d'identification de leurs cibles, dont le nombre explose actuellement avec trois vols de ce type en moyenne chaque jour, sans épargner certains sites sensibles de l'Etat, comme l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dont 11,7 millions de comptes ont récemment été piratés... par un ado de 15 ans.

De quoi pousser le Premier ministre Sébastien Lecornu à s'interroger sur l'utilité de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et le limogeage de son directeur actuel. Mais peut-être devrait-il également s'intéresser aux collectes problématiques de données, comme celle imposée par la directive fiscale européenne DAC8, qui pourrait rapidement se résumer à coller une cible dans le dos de tous les détenteurs de cryptomonnaies.

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Sources : La Tribune Dimanche, Le Canard Enchaîné

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