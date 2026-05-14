Agression crypto : une jeune femme enlevée à Strasbourg, ses ravisseurs s'apprêtaient à lui couper un doigt

Fin mars 2026, deux hommes ont enlevé et séquestré une femme de 25 ans à Strasbourg pour extorquer des cryptomonnaies à son mari. Retrouvée bâillonnée dans une camionnette grâce au témoignage d'un passant, elle a été libérée avant que les suspects ne passent à l'acte. Les deux hommes, âgés de 19 et 22 ans, ont été interpellés sur place.

Une femme prise en otage pour atteindre son mari

C'est une nouvelle affaire sordide qui vient d'être dévoilée. Le 31 mars 2026, un témoin assiste à l'enlèvement d'une jeune femme de 25 ans dans le quartier du Neudorf, à Strasbourg. Elle est emmenée de force dans une camionnette par deux hommes, après être allée chercher un colis. Le témoin alerte immédiatement les forces de l'ordre en décrivant le véhicule des ravisseurs, se souvenant de la plaque d'immatriculation. Il évite ainsi un drame : les policiers retrouvent la camionnette dans la forêt du Neuhof.

À l'intérieur, la victime est bâillonnée, encadrée par deux hommes de 19 et 22 ans qui avaient dissimulé leur visage avec un cache-cou. Du ruban adhésif et des cordes sont saisis sur place.

🪙 Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Le mobile est clairement établi par les sources policières citées par les Dernières Nouvelles d'Alsace : les deux suspects voulaient soutirer de l'argent à un proche de la victime, qui avait investi dans les cryptomonnaies. Avant d'être interceptés, ils lui avaient déjà envoyé une vidéo de menace.

Selon les mêmes sources, ils avaient l'intention de couper un doigt de la jeune femme pour faire pression… une méthode qui rappelle directement l'enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger, en janvier 2025. Les deux suspects auraient été mandatés depuis les Bouches-du-Rhône, sans que davantage de précisions n'aient été données à ce stade.

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Une vague d'agressions crypto qui ne faiblit pas en France

Les deux suspects ont été interpellés pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs. L'affaire a été confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Nos confrères de Dernières Nouvelles d'Alsace indiquent que la DZ Mafia serait impliquée dans ce nouveau dossier.

Il s'agit d'un groupe criminel qui, jusqu'ici, était principalement associé au narcotrafic. C'est le deuxième dossier crypto en quelques jours où ce nom apparaît : début mai, l'un des suspects interpellés dans l'affaire de séquestration de Péchabou, en Haute-Garonne, avait également déclaré en garde à vue avoir été recruté par ce réseau. Dans les deux cas, les autorités soulignent que le lien n'est pas encore officiellement établi et que les investigations se poursuivent.

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Cette interpellation s'ajoute à une longue liste d'affaires similaires depuis le début de l'année. À mi-avril, la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) recensait déjà 41 cas d'enlèvements et de séquestrations liés aux cryptomonnaies sur le territoire français pour la seule année 2026. La France concentre désormais 70 % des attaques mondiales de ce type.

Face à cette série d'agressions, Jean-Didier Berger, ministre délégué à l'Intérieur, a annoncé lors de la Paris Blockchain Week mi-avril un plan ministériel pour la sécurité des détenteurs de cryptomonnaies, tout en indiquant qu'une plateforme de prévention avait déjà été lancée.

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