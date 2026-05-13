Tentative d'enlèvement crypto dans le Bas-Rhin - 5 suspects interpellés

Un détenteur de cryptomonnaies domicilié dans la ville d’Ottrott (Bas-Rhin) a été la cible de deux tentatives d’enlèvement entre le 10 et le 11 mai. En cause : un vol de données ayant exposé certaines de ses opérations crypto. 5 suspects ont finalement été interpellés.

le 13 mai 2026 à 8:00.

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Hugh Bernard

Tentative d'enlèvement crypto dans le Bas-Rhin - 5 suspects interpellés

Un homme visé par deux tentatives d'enlèvement

La série noire se poursuit avec une régularité inquiétante à l'encontre des détenteurs de cryptomonnaies français, bien plus largement exposés aux extorsions crypto que les autres pays du monde, avec déjà presque une cinquantaine de cas recensés par les forces de l'ordre depuis le début de l'année.

Des faits qui impliquaient récemment une séquestration menée par erreur contre un couple domicilié à Bondy, alors qu'il ne détenait apparemment pas de crypto, mais également une double tentative d'enlèvement orchestrée à l'encontre d'un habitant du village d’Ottrott, dans le Bas-Rhin, selon les informations récemment publiées par les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA).

🔍 Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Une opération criminelle menée ce week-end - entre le dimanche 10 et le lundi 11 mai - alors que plusieurs individus se sont présentés à son domicile, avec la ferme intention de l'enlever et de le séquestrer pour lui voler ses cryptomonnaies, selon les détails fournis par la Gendarmerie.

Et pour cause, les malfaiteurs impliqués dans cette affaire auraient eu accès à certaines de ses transactions crypto, grâce à l'une de ces nombreuses fuites de données problématiques désormais utilisées par le crime organisé pour identifier leurs victimes, qu'il s'agisse de voler des armes, de l'or ou des cryptomonnaies.

 

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5 suspects interpellés par la Gendarmerie

Est-ce du fait de la multiplication des tentatives identifiées dans cette affaire ? Quoi qu'il en soit, la Gendarmerie va finalement être avertie le 11 mai, et procéder rapidement à l'arrestation de 5 personnes originaires de la région parisienne.

Les membres de ce gang devront répondre des accusations de « tentative d’extorsion, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d’otages destinée à favoriser la commission d’autres crimes ou délits, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes commis en bande organisée ». L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) dans le crime organisé de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

👉 Les cryptos volées lors des agressions sont hautement traçables et cet enquêteur le prouve

Une nouvelle affaire d'extorsion crypto qui met en lumière la captation problématique des données personnelles imposée aux détenteurs de cryptomonnaies - comme dans le cas de la nouvelle directive fiscale européenne DAC8 - alors même que la sécurité de ces informations ne bénéficie pas de la protection numérique nécessaire pour garantir leur sécurité.

Une situation d'autant plus inquiétante que ces opérations sont désormais télécommandées à distance par des membres du crime organisé, à l'aide de petites mains de plus en plus souvent mineures recrutées sur les réseaux sociaux pour quelques centaines d'euros tout au plus.

Autant dire que le « plan d’action crypto » récemment promis par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, lors de l'événement Paris Blockchain Week va devoir convaincre.

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Source : DNA

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