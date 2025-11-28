Enlèvement crypto à Chalon-sur-Saône — 6 hommes interpellés après 4 tentatives sur la même victime

Marché haussier ou baissier, les groupes de criminels visant des détenteurs de cryptomonnaies ne semblent pas s’encombrer de ce genre de détails. Pour preuve, les 4 tentatives d’enlèvement opérées dans la région de Chalon-sur-Saône contre une seule et même victime.

Tentative d'enlèvement d'un détenteur de cryptomonnaies à Chalon-sur-Saône

La série noire continue en France, malgré l'interpellation en juin dernier du cerveau présumé d'un gang organisé responsable de plusieurs affaires de ce type depuis 2023, retranché au Maroc. En cause : des kidnappings avec actes de torture afin de soutirer des fortunes détenues en cryptomonnaies.

Des opérations souvent millimétrées impliquant plusieurs individus coordonnés, comme dans le récent cas révélé hier par le Journal de Saône-et-Loire. En effet, un investisseur crypto de la région de Chalon-sur-Saône visiblement identifié comme une cible rentable a échappé de peu à une tentative d'enlèvement.

Six hommes ont été interpellés et placés en garde à vue à Chalon-sur-Saône. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu enlever un homme détenteur de cryptomonnaie. Pour la quatrième fois.

Selon les informations disponibles, 6 hommes auraient participé à cette opération criminelle, dont 2 mineurs, afin de s'accaparer les fonds détenus dans le wallet crypto de leur cible en exigeant par la suite une « rançon numérique » contre sa libération.

La tentative d'enlèvement a été interrompue par l'arrivée de la police sur les lieux et l'arrestation de tous les membres de ce gang en train d'opérer, le 22 novembre dernier. Ils ont aussitôt été placés en garde à vue à Chalon-sur-Saône afin de procéder à une enquête qui va révéler un acharnement inquiétant.

Une interpellation après 4 tentatives infructueuses

Selon les premiers éléments de l'enquête en cours, cette tentative d'enlèvement avortée se serait pas la première orchestrée par ce gang. Fait encore plus troublant, l'opération menée à Chalon-sur-Saône interviendrait à la suite de 4 autres tentatives infructueuses... menées contre la même cible.

En effet, les 2 premières opérations orchestrées contre ce détenteur de cryptomonnaies ont visiblement abouti à des échecs, alors que la troisième aurait été interrompue par une intervention bienvenue de la police, sans toutefois mener à des arrestations.

Un acharnement troublant, si l'on considère que l'intervention de la police lors de la troisième tentative aurait dû signer la fin de cette série noire à l'encontre d'une seule et même personne. Pourtant la motivation des malfaiteurs semble être restée intacte face à la perspective de vider ses wallets crypto.

Une affaire qui fait écho au récent braquage de l'ex-petit ami de Sam Altman, fondateur d'OpenAI, intervenu il y a peu aux États-Unis, à l'origine du vol de 11 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum. Avec la désagréable impression de voir que les criminels ne sont pas du tout freinés par les périodes de forte baisse du marché crypto.

