L'inflation continue son accélération en France, avec 2,4 % sur le mois de mai

L’Insee vient de publier ses prévisions d’inflation pour le mois de mai 2026. Celle-ci s’élève à 2,4 %, largement portée par l’augmentation des prix de l’énergie.

L’inflation accélère encore en mai en France

1,7 % en mars, 2,2 % en avril et maintenant 2,4 % en mai : l’inflation poursuit son accélération en France. Cette augmentation nette est très largement due à la guerre au Moyen-Orient, avec des prix du pétrole qui ont explosé.

Conséquence : ce sont surtout les prix de l’énergie qui portent l’inflation. Le gaz a ainsi vu ses tarifs exploser de 15 % ce mois, à cause du blocage continu du détroit d’Ormuz, où transite un quart de l’approvisionnement mondial.

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Autres secteurs qui augmentent : les biens manufacturés, ainsi que les services. Pour ces derniers, on assiste à une hausse de 2 % des prix observés.Selon Dorian Roucher, chef du dépatement de la conjoncture de l’Insee, qui a été interrogé par Les Échos, la situation devrait durer :

L’enjeu des prochains mois va être la vitesse de propagation des hausses de prix. A priori, elle ne devrait pas être aussi rapide qu’en 2022 car le contexte est différent : le prix du gaz a moins augmenté qu’à l’époque, et les prix des matières premières agricoles ne se sont pas envolés, enfin les tarifs de l’électricité ne sont pas en hausse.

Comment la situation peut-elle évoluer ?

Les prix du secteur de l’alimentaire n’ont pour l’instant pas connu de forte hausse, mais la propagation pourrait prendre plusieurs mois. La hausse des prix du pétrole touche en effet fortement le transport, donc d’autres secteurs de l’économie par diffusion.

La France fait partie des rares pays européens à ne pas avoir pris de mesures globales pour réduire l’impact de la hausse des prix des carburants. Pour l’instant, seuls les « gros rouleurs » justifiant de faibles revenus sont soutenus, en plus de certaines professions. A terme, l'inflation pourrait donc accélérer plus vite en France que dans le reste de l’Europe.

Pour suivre l’augmentation des prix, le SMIC a été revalorisé. À partir du 1er juin, les travailleurs recevront 44 euros de plus par mois. Une hausse qui ne vient pas combler l’explosion des prix de l’essence, qui touche fortement les ménages les plus modestes.

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Les tensions continuent au Moyen-Orient, la guerre s’étant enlisée. Avec un cessez-le-feu non respecté et des discussions qui n’aboutissent pas, les consommateurs se préparent à une poursuite de la crise, tant que le détroit d’Ormuz reste bloqué.

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Source : Les Échos

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