Serait-il possible d’extraire une stratégie d’investissement fiable et rentable dans le chaos des déclarations incessantes proférées par Donald Trump ? Peut-être bien ! En se concentrant uniquement sur le nom des sociétés qu’il mentionne au détour d’une publication ou d’une déclaration publique.

Trump mentionne Micron, l'action MU explose à la hausse

Depuis son siège de Président de la première puissance mondiale, Donald Trump aime diriger - et de toute évidence déstabiliser - les opérations géopolitiques mondiales, tout en prenant bien soin à chaque fois de faire trembler la Terre uniquement à l'approche du week-end, dans le cadre d'une stratégie visiblement répétée et millimétrée.

Mais alors, le chaos médiatique et politique qui entoure le dirigeant des États-Unis serait-il susceptible de délivrer plus que sa cacophonie apparente ? C'est ce que laisse penser la récente publication de la Kobeissi Letter sur le compte X, qui donne comme exemple la récente mention présidentielle de la société Micron.

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En effet, Donald Trump a récemment abordé cette entreprise américaine, spécialisée dans les puces électroniques, dans le cadre d'un meeting politique à Suffern le 22 mai dernier, en précisant, avec son style bien particulier : « mon gars, Micron est génial... ils pourraient investir plus de 100 milliards de dollars à New York ».

Une mention qui va rapidement permettre à l'action MU d'ajouter 160 milliards de dollars à sa capitalisation boursière sur la seule journée du 26 mai, dans le cadre d'une hausse de 180 % depuis la fin mars. Et pour cause, Donald Trump avait déjà mentionné une rencontre avec le dirigeant de Micron sur Fox News à cette époque, précisant qu'il s'agissait de « l’une des compagnies les plus chaudes » du moment.

Donald Trump parle de Micron : son action explose à la hausse

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Trump : une stratégie d'investissement à lui tout seul ?

Une situation qui met en lumière la capacité évidente de Donald Trump à diriger les projecteurs - et par la même occasion le regard des investisseurs - dans la direction qu'il souhaite. Et autant dire que la facilité avec laquelle le président des États-Unis se soucie peu de respecter les règles en matière de fiscalité, de délits d'initiés et autres conflits d'intérêt permet de rendre ces mentions encore plus intéressantes à surveiller.

En effet, d'autres cas similaires sont également apparus au cours des derniers mois, comme par exemple (liste non exhaustive) la mention de Dell Technologies le 19 février dernier, lors d’un discours économique accompagné d'un conseil digne d'un commercial de la marque : « sortez acheter un ordinateur Dell… ils fabriquent des produits phénoménaux ».

Résultat : l'action DELL a enregistré sa meilleure semaine en plus de 2 ans (+24 %) et elle affiche actuellement une hausse de presque 150 % depuis cette date.

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L'action DELL affiche une hausse supérieure à 140 % en YTD

D'autres interventions de Donald Trump s'inscrivent dans la même dynamique, comme par exemple avec la promesse d'une hausse de l'action de la société Intel formulée fin avril, qui coïncide avec le déclenchement d'une envolée actuellement estimée à 200 % depuis cette période, ou encore Palantir dont la simple mention le 10 avril dernier va permettre de freiner une descente aux enfers de plusieurs semaines, avec une hausse de presque 20 % en quelques jours.

Bien évidemment, les seules mentions de Donald Trump ne suffisent pas nécessairement à expliquer ces hausses, en particulier pour des entreprises inscrites dans un secteur de l'IA actuellement en pleine explosion, mais cela pourrait bien leur fournir un carburant supplémentaire pour réaliser de belles performances, sans toutefois poser une règle absolue à suivre aveuglement.

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Source : Kobeissi Letter

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