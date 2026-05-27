Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 26 au 27 mai 2026

Trump multiplie les annonces entre crypto, régulation et intelligence artificielle, tandis que Mastercard renforce son virage web3. Sur les marchés, Micron explose et HYPE subit une correction après son ATH.

Trump veut faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin

Donald Trump a réaffirmé sa volonté de maintenir les États-Unis comme la « capitale mondiale du Bitcoin et des cryptos ». Il a assuré que la CFTC conserverait son autorité exclusive sur les marchés de prédiction, alors que plusieurs États américains contestent ce pouvoir. Ces propos interviennent dans un contexte de compétition accrue entre nations pour attirer l’industrie crypto, et après le retrait par sa société Truth Social de sa demande d’ETF Bitcoin auprès de la SEC.

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Trump nomme un conseil consultatif sur l’IA

Selon Axios, Donald Trump a nommé Pam Bondi, ancienne procureure générale, au conseil consultatif sur l’intelligence artificielle de la Maison-Blanche, aux côtés de Jensen Huang (Nvidia) et Mark Zuckerberg (Meta). Ce conseil illustre la volonté de l’administration américaine de structurer sa stratégie IA autour d’un équilibre entre réglementation et innovation.

Mastercard renforce son virage crypto avec Chainlink

Mastercard s’est associée à Chainlink pour permettre à 3,5 milliards de titulaires de cartes d’acheter des actifs numériques directement onchain. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’expansion agressive du géant des paiements, déjà engagé dans le rachat de la startup BVNK pour 1,8 milliard de dollars et des partenariats avec 85 acteurs du secteur. Pour Chainlink, ce partenariat consolide encore son rôle central dans l’infrastructure de la finance décentralisée.

Micron dépasse 1 000 milliards de dollars de capitalisation

Le titre Micron Technology (MU) a bondi de 20 %, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis 2011 et franchissant le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Cette performance témoigne du regain d’intérêt des investisseurs pour les grandes valeurs technologiques, un dynamisme rappelant certaines hausses spectaculaires observées sur le marché des actifs numériques.

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La SEC envisage d’assouplir les règles de communication avant les IPO

Paul Atkins, président de la SEC, a déclaré être ouvert à une réforme des règles de « gun-jumping » encadrant la communication publique des entreprises avant leur introduction en bourse. Cet assouplissement potentiel viserait à encourager davantage d’IPO, alors que des opérations majeures comme celle de SpaceX prévue le 12 juin suscitent déjà un fort engouement.

Le débat autour de l’ETH continue

Lors d’une discussion sur Bankless, l’animateur TrustlessState a affirmé que la thèse de l’ETH comme monnaie « ne s’est pas effondrée, elle s’est réalisée ». Ce propos intervient alors que la communauté Ethereum reste divisée entre sa vision originelle cypherpunk et la réalité des marchés, sur fond de sorties importantes des ETF et de repositionnement de Vitalik Buterin sur le rôle économique d’Ethereum.

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