Hyperliquid : les bourses américaines veulent réguler ce nouvel acteur qui fait peur

Alors que les volumes d'échange sur la plateforme Hyperliquid ne cessent d'augmenter et dépassent les actifs liés aux cryptomonnaies, certaines bourses traditionnelles s'inquiètent et demande plus de régulation.

Les bourses traditionnelles se rebellent

Les grands acteurs américains du marché à terme, CME Group et Intercontinental Exchange (ICE), font pression sur les autorités pour renforcer la surveillance de Hyperliquid, une plateforme de trading de contrats perpétuels décentralisée.

Selon un article de Bloomberg publié le 15 mai dernier, ces acteurs historiques auraient alerté la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Plusieurs parlementaires ont également été interpellés concernant des risques de manipulation de marché et d'évasion de sanctions.

Hyperliquid est une blockchain de Layer 1. Sur cette dernière, on retrouve également une plateforme d'échange décentralisée (DEX) spécialisée dans les contrats perpétuels, des outils permettant de parier sur la hausse ou la baisse d'un actif avec un effet levier important.

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La plateforme a enregistré une forte hausse de ses volumes au cours des derniers mois, notamment sur les contrats liés aux matières premières (commodities) comme le pétrole, mais aussi l'or et les actions. Cette hausse de volume sur Hyperliquid n'aura pas manqué d'attirer l'attention des bourses traditionnelles, mais surtout d'attiser leurs craintes face à une concurrence importante.

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Des préoccupations sur l'intégrité des marchés

D'après les sources citées par Bloomberg, CME Group et ICE estiment que l'environnement de Hyperliquid (trading 24/7, pseudonymat, absence de surveillance active) pourrait laisser la porte ouverte à des manipulations de prix. Ces manipulations pourraient alors influencer directement les cours mondiaux du pétrole. En effet, ces contrats influencent directement les coûts des producteurs, raffineurs et compagnies aériennes.

Les deux groupes souhaitent que Hyperliquid s'enregistre auprès de la CFTC. Cela impliquerait alors des obligations de surveillance des transactions et d'identification des utilisateurs. Une réaction surprenante, puisque la CFTC est toujours en train d'enquêter sur des transactions suspectes ayant eu lieu entre le 23 mars et le 7 avril sur les plateformes de CME Group.

Ces événements surviennent alors que Hyperliquid concurrence directement certains produits futures proposés par les bourses traditionnelles, notamment sur les énergies. Des traders scrutent d'ailleurs les prix sur la plateforme en dehors des heures d'ouverture des marchés américains.

Price dump 10% on the @zoomerfied tweet, but the article is a real goldmine. Bullish. "Michael Selig, chairman of the CFTC, said at a conference in early May that Hyperliquid could “end up influencing the spot market price or the futures market price on our registered… https://t.co/RVZ9qDCJ95 — Zky (@TimHallCH) May 15, 2026

La réponse de Hyperliquid

Face aux allégations, Hyperliquid a souhaité réagir. Pour le Hyperliquid Policy Center (l'organe de gouvernance et de développement de Hyperliquid), ces préoccupations sont « infondées ». Dans un communiqué, il déclare :

Aujourd'hui, Bloomberg a rapporté que certains exchanges traditionnels historiques ont soulevé des préoccupations concernant l'intégrité et l'impact des marchés de dérivés perpétuels sur Hyperliquid. Ces préoccupations sont infondées. Hyperliquid offre une transparence accrue du marché, en publiant un enregistrement on-chain complet de chaque transaction en temps réel, ce qui en fait un environnement particulièrement hostile au trading d'initiés ou à la manipulation de prix.

De son côté, le cofondateur et CEO Jeff Yan a participé à des discussions à Washington aux côtés du Policy Center. Il a indiqué :

J'ai passé ces derniers jours à Washington avec le Hyperliquid Policy Center pour rencontrer des décideurs alors que le CLARITY Act avance. Les discussions ont porté sur Hyperliquid, les avantages qu'il offre aux consommateurs américains, ainsi que sur la voie réglementaire pour intégrer les marchés de dérivés on-chain aux États-Unis. [...] J'ai hâte de poursuivre ces discussions à Washington et de travailler dur pour faire de l'accès des Américains à Hyperliquid une réalité.

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Réaction du marché et développements parallèles

Peu après la publication du rapport de Bloomberg, le HYPE, token natif d'Hyperliquid, connaissait une phase de volatilité marquée, avec une baisse initiale suivie d'un rebond partiel.

Si les géants de Wall Street voient l'enregistrement de Hyperliquid à la CFTC comme une nécessité à la sécurité, d'autres perçoivent une forme de bataille entre les dinosaures de la finance traditionnelle et les nouvelles technologies.

En parallèle, Bitwise a lancé un ETF spot sur Hyperliquid et annoncé qu'une partie des frais de gestion serait réinvestie dans l'achat et la détention de tokens HYPE.

La SEC, de son côté, préparerait un cadre pour les stocks tokenisés, alors que Wall Street accélère ses propres projets de tokenisation d'actions.

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Quid de l'avenir des marchés sur la blockchain ?

Le dossier Hyperliquid fascine autant qu'il illustre les tensions entre les acteurs établis et les nouvelles infrastructures. Une régulation plus stricte pourrait imposer des contraintes tout en offrant une forme de légitimité et un accès potentiel aux institutions. À l'inverse, un cadre trop rigide représenterait un véritable frein à l'innovation et à l'attrait d'une plateforme permissionless et décentralisée.

Pour l'heure, la majorité des délits d'initiés ont encore lieu sur les bourses traditionnelles (98%), comme l'avancent Mehta, Reeb et Zhao dans Shadow Trading.

L'issue des discussions à Washington pourrait avoir des conséquences historiques sur le développement des marchés dérivés on-chain et la tokenisation des actifs traditionnels.

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Source : Bloomberg, Bitwise

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