Du Bitcoin dans les plans de retraite ? L'Indiana ouvre la voie pour ses fonctionnaires

Le gouverneur de l'Indiana, Mike Braun, a signé le 3 mars 2026 la loi HB 1042, qui oblige les régimes de retraite publics de l'État à proposer une option d'investissement en cryptomonnaies. Fonctionnaires, enseignants et élus pourront y allouer une partie de leur épargne retraite d'ici le 1er juillet 2027. C'est la première fois qu'une telle option crypto dans les plans de retraites est imposée.

Comment la loi intègre du Bitcoin dans la retrainte en Indiana

Jusqu'ici, les fonctionnaires de l'Indiana ne pouvaient pas intégrer de cryptomonnaies dans leurs plans de retraite publics – comme c'est le cas dans énormément de pays encore. La loi HB 1042, introduite par le représentant républicain Kyle Pierce et adoptée le 25 février 2026 à 59 voix contre 33, prévoit de changer ça.

Elle oblige plusieurs régimes de retraite et d'épargne publics à proposer, via un compte de courtage autogéré, au moins un produit d'investissement lié aux cryptomonnaies. Sont concernés les plans : des élus, des employés publics et des enseignants.

L'Indiana Public Retirement System, qui gère environ 55 milliards de dollars d'actifs, entre dans le périmètre de la loi. Concrètement, les bénéficiaires pourront choisir eux-mêmes d'allouer une partie de leur épargne en bitcoin, en cryptomonnaies ou via des ETF crypto. Les fonds principalement investis en stablecoins, eux, sont exclus.

Et la loi va plus loin que le seul volet retraite : elle interdit à l'État et aux autorités locales d'imposer des taxes spécifiques sur l'utilisation des cryptomonnaies comme moyen de paiement. Elle protège également le droit à l'auto-conservation de cryptos sur des wallets personnels.

L'Indiana dans une dynamique nationale pro-crypto

L'Indiana a visiblement été inspiré par la politique de Donald Trump, clairement pro-crypto. Rappelez-vous, en août 2025, le président Donald Trump avait signé un décret pour que les plans de retraite privés 401(k) incluent des cryptomonnaies, mettant ainsi fin à la directive de l'ère Biden qui décourageait cette pratique depuis 2022.

Il y a quelques semaines, le président de la SEC, Paul Atkins, avait lui aussi déclaré que « le moment est venu » d'intégrer les cryptos dans les plans d'épargne-retraite. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de retraite par répartition : la capitalisation est le seul moyen de préparer la fin de sa vie professionnelle.

L'Indiana n'est pas seul : plus de 21 États américains mènent des démarches similaires pour ouvrir leurs régimes publics aux cryptomonnaies. Mais contrairement aux autres États, qui se contentent d'autoriser, l'Indiana, lui, impose cette option crypto.

Mais cette législature a aussi un paradoxe : elle a aussi voté la semaine dernière une loi distincte, HB 1116, qui interdirait les distributeurs automatiques de cryptomonnaies (crypto ATMs) dans tout l'État.

Source : The Block

