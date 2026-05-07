France : Coinhouse obtient l'agrément MiCA auprès de l'AMF

Coinhouse vient d’obtenir l’agrément MiCA auprès de l’AMF. Une étape majeure pour ce pionnier français des services sur crypto-actifs, qui décroche ainsi un passeport européen lui permettant de déployer son offre dans les 27 pays de l’Union européenne.

Coinhouse officiellement agréée MiCA par l’AMF

Coinhouse a annoncé ce 7 mai 2026 avoir obtenu l’agrément MiCA (Markets in Crypto-Assets) délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La plateforme est désormais enregistrée comme Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA).

Fondée en 2014 sous le nom de « La Maison du Bitcoin », Coinhouse revendique plus de 100 000 comptes clients actifs. La société avait été la première entreprise crypto française à décrocher l’enregistrement PSAN, dès 2020. Six ans plus tard, elle franchit donc un nouveau cap réglementaire.

« L’obtention de l’agrément MiCA marque une étape importante pour Coinhouse et vient reconnaître le travail mené par l’ensemble de nos équipes depuis plusieurs années », a déclaré Nicolas Louvet, CEO et co-fondateur de Coinhouse. Le dirigeant évoque « une nouvelle phase de développement » et l’ambition d’« accélérer l’expansion à l’échelle européenne ».

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée

Ce que change l’agrément MiCA pour la plateforme

Avec ce sésame, Coinhouse peut désormais proposer l’ensemble de son offre dans les 27 États membres de l’Union européenne. Le périmètre couvert est large. Il inclut l’achat et la vente de crypto-actifs, l’échange, la conservation et l’administration, ainsi que le transfert de crypto-actifs.

La plateforme française est également agréée pour des services à plus forte valeur ajoutée, à savoir le conseil en crypto-actifs et la gestion de portefeuille. Un périmètre complet, que tous les acteurs agréés ne couvrent pas. Coinhouse propose par ailleurs une offre de staking et un compte de paiement, en complément de ses services réglementés.

Concrètement, l’agrément MiCA impose des exigences renforcées en matière de capital, de gouvernance, de transparence et de protection des clients. Côté business, Coinhouse confirme viser les marchés francophones en priorité. Ses services sont déjà accessibles en Belgique et au Luxembourg, et le déploiement devrait s’intensifier dans les prochains mois.

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MiCA en France : combien de PSAN franchiront le cap ?

Coinhouse rejoint un club encore restreint en France. Plusieurs plateformes ont déjà décroché leur agrément, parmi lesquelles SwissBorg, Deskoin, Deblock, GOin et plus récemment Circle France pour ses stablecoins USDC et EURC. À l’inverse, plusieurs dizaines de PSAN enregistrés n’ont toujours pas franchi le cap.

Le calendrier se resserre. L’AMF a déjà invité les acteurs non conformes à préparer une cessation ordonnée de leurs activités à l’approche de la fin de la période transitoire prévue pour l’été 2026. Certains acteurs ont déjà jeté l’éponge sur le marché français, à l’image de Bitget qui a quitté la France faute de licence MiCA.

Le marché s’oriente clairement vers une consolidation. Les exigences en capital et en conformité représentent une barrière à l’entrée significative pour les structures les plus modestes. Pour les acteurs déjà agréés, en revanche, le passeport européen constitue un avantage concurrentiel notable face aux plateformes internationales encore en attente de feu vert.

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Source : Communiqué de presse

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