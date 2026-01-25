Une série d'amendements éthiques autour d'une loi d'encadrement des cryptomonnaies pourrait amener de grands changements pour le président des Etats-Unis. Donald Trump et les autres hauts fonctionnaires pourraient ainsi être empêchés de profiter financièrement des cryptomonnaies.

Une loi pour empêcher le président des États-Unis de s’enrichir avec les cryptomonnaies

Les multiples initiatives du président des États-Unis ont suscité nombre d’accusations de conflits d’intérêts, alors que Donald Trump et sa famille semblent s’enrichir à vitesse grand V grâce aux cryptomonnaies. L’opposition démocrate souhaite empêcher le mélange des cryptomonnaies et de la politique, avec une nouvelle série d’amendements éthiques.

La loi examinée est le crypto market structure, qui régule largement le marché des actifs numériques et des cryptomonnaies. Un amendement, déposé en fin de semaine par le sénateur Michael Bennet, propose d’intégrer le Digital Asset Ethics Act au projet de loi. Concrètement, cela empêcherait les hauts fonctionnaires américains, y compris le président et les membres du congrès, de tirer profit de l’industrie crypto pendant leur mandat.

C’est très clairement le président Donald Trump et sa famille qui sont visés, en particulier leur plateforme World Liberty Financial. Celle-ci a permis au clan Trump de s’enrichir de plusieurs centaines de millions de dollars. La famille disposerait désormais de 1,4 milliard de dollars liés à des initiatives crypto. Elle nie cependant fermement tout conflit d’intérêts.

Une loi qui est loin d’être validée

À ce stade, le projet de loi ne bénéficie pas d’un soutien bipartisan clair. Il faudrait en effet 60 votes au Sénat pour la valider. Or, républicains et démocrates s’opposent sur des points différents. Alors que les démocrates souhaitent avant tout couper court aux menaces de corruption et de conflits d’intérêts, les républicains sont quant à eux concentrés sur certaines régulations comme celles encadrant les stablecoins.

Autre difficulté : les sociétés crypto s’étaient élevées il y a quelques jours contre la loi, estimant qu’elle est liberticide pour la finance décentralisée (DeFi) et d’autres secteurs. La loi est donc loin d’être votée.

Cela souligne cependant les tensions croissantes qui existent autour de Donald Trump et des cryptomonnaies. Cette semaine, le « président des cryptos » a réitéré à Davos son envie de faire des États-Unis la capitale crypto du monde. Mais à quel prix ?

Source : The Block

