2 millions de sièges supprimés, des milliers de vols annulés : les compagnies aériennes flanchent face à la hausse du kérosène

La hausse des prix du pétrole a mis les compagnies aériennes mondiales en difficulté. Celles-ci annulent de plus en plus de vols, à cause de coûts opérationnels qui ont grimpé en flèche.

Les compagnies aériennes annulent des milliers de vols

L’équilibre financier des compagnies aériennes est très lié au kérosène, qui correspond à entre 30 à 50 % de leurs dépenses. La flambée des prix du pétrole a donc eu des conséquences marquées pour le secteur. Les entreprises sont en effet de plus en plus nombreuses à annuler des vols, selon un rapport du Financial Times.

Les compagnies aériennes auraient ainsi supprimé 2 millions de sièges et des milliers des vols pour leurs programmes du mois de mai. Par ailleurs, elles se préparent à des perturbations en termes d’approvisionnement, alors que le détroit d’Ormuz est toujours sous tension.

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Le prix du kérosène a doublé depuis la fin du mois de février, avec en sus des fermetures d’aéroports au Moyen-Orient, les pays du Golfe étant particulièrement affectés par la guerre. Selon Ben Smith, le directeur général d’Air France-KLM, les perturbations sont marquées :

La perturbation de ces flux a créé de sérieux déséquilibres entre l’offre et la demande dans le transport aérien mondial.

Côté allemand, la compagnie Lufthansa est une des plus touchées : elle a annulé 20 000 vols pour les six prochains mois, car ceux-ci n’étaient pas rentables.

Les prix du pétrole continuent de flamber

En léger repli cette semaine, les prix du pétrole sont cependant loin d’avoir amorcé une réelle baisse. Le baril de Brent a ainsi pris 55 % depuis le déclenchement de la guerre. Le prix du baril de WTI a quant à lui progressé de 59 % sur la même période.

Prix du baril de Brent depuis le déclenchement de la guerre en Iran

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Le secteur des transports est par ailleurs affecté. Les prix à la pompe ont explosé : en France, le Sans Plomb 95 dépasse nettement les 2 euros par litre, alors que le gazole coûte désormais 2,20 euros par litre.

La situation incertaine n’aide par ailleurs pas les prix à se stabiliser. Les États-Unis enchaînent en effet les déclarations contradictoires. Tantôt menaçants, tantôt se félicitant d’avoir rempli leurs objectifs. Cette semaine, le président Donald Trump lançait l’opération « Freedom » pour aider les navires à passer le détroit d’Ormuz… Avant de se raviser le lendemain. Une grande incertitude règne donc à ce stade.

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Source : Financial Times, TradingView

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