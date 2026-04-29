Alors que Donald Trump comptait sur une fin du conflit en quelques semaines, il semble être revenu sur ses estimations. Face à des acteurs du secteur pétrolier, il aurait estimé que la guerre durera en réalité plusieurs mois. La nouvelle accompagne une nouvelle hausse des prix du pétrole.

Plusieurs mois de conflit à venir, selon Donald Trump

Le président des États-Unis a rencontré ce mardi des dirigeants du secteur pétrolier. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé que le blocus contre l’Iran pourrait se prolonger « pendant plusieurs mois ».

L’administration Trump affirmait jusque là que la guerre en Iran ne s’enliserait pas, et que celle-ci serait achevée en quelques semaines. Par ailleurs, le président des États-Unis estimait que les pays belligérants étaient « proches d’un accord » cette semaine.

Cela fait désormais 2 mois que la guerre en Iran a été déclenchée par les États-Unis et Israël. Elle touche une vaste région au Moyen-Orient et a fait du détroit d’Ormuz le point névralgique des conflits. Le conflit a propulsé à la hausse les cours du pétrole, alimentant une nouvelle vague d’inflation.

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Le cours du baril de Brent a poursuivi sa hausse ces dernières heures : il progressait ainsi de 6,9 % depuis le début de la journée. Depuis le début du conflit, son prix a explosé de 36,2 %.

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Source : 20 Minutes

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