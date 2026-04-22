Une arnaque crypto cible les pétroliers dans le détroit d'Ormuz - Un navire indien pris pour cible par l'Iran

Les arnaques crypto ne semblent connaître aucune limite, au point de se faire passer pour l’Iran dans le but de réclamer un paiement crypto pour le passage du détroit d’Ormuz. Le problème ? Un navire indien tombé dans le piège a finalement été pris pour cible…

Détroit d'Ormuz : un pétrolier indien se fait avoir par une arnaque crypto

Jusqu'à présent largement limitées à des préjudices individuels ou impliquant des entreprises, les arnaques crypto pourraient bien prendre une dimension géopolitique problématique si l'on en croit les récentes révélations dans le domaine, impliquant le très sensible détroit d'Ormuz.

Une actualité qui surfe de toute évidence sur la récente annonce de la mise en place d'un péage en Bitcoin imposé par l'Iran pour franchir ce point stratégique du commerce mondial, qui pourrait finalement se concentrer sur des paiements en stablecoins afin de bénéficier de leur apparente stabilité, pourtant accompagnée d'une option de blocage des fonds très problématique.

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Des tergiversations financières qui font finalement le bonheur des criminels, bien décidés à rentabiliser l'instabilité de cette situation à l'aide d'arnaques crypto ciblées visiblement déjà actives.

En effet, il semble qu'un pétrolier indien se soit fait avoir il y a peu, payant ainsi son droit de passage - potentiellement estimé en centaines de milliers de dollars - à un faux site se faisant passer pour celui des forces iraniennes, selon les informations relayées par le compte FatMan sur le réseau X.

De nouveaux rapports indiquent que ce pétrolier indien est tombé dans une arnaque crypto se faisant passer pour le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Ils ont effectué un paiement en USDT aux escrocs, pensant pouvoir désormais passer librement, et ont été pris pour cible par les véritables forces de l'IRGC. FatMan

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Une arnaque crypto à l'origine d'une attaque maritime

Les faits interviennent le 18 avril dernier, lorsque le commandant du pétrolier indien Sanmar Herald demande aux forces iraniennes d'arrêter de prendre son navire pour cible, alors qu'il pensait avoir payé la taxe de passage imposée pour pouvoir s'engager dans le détroit d'Ormuz.

Selon les informations disponibles sur le site du Centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO), le navire indien aurait « été approché par deux vedettes de l'IRGC, qui n'ont pas établi de contact VHF (un système de communication maritime, ndlr) avant d'ouvrir le feu sur le pétrolier ».

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Finalement, le pétrolier indien va finir par faire demi-tour après avoir essuyé des tirs, sans qu'aucun membre de son équipage ne subisse de blessures, comme l'indique cette capture d'écran de la société spécialisée dans le renseignement maritime, Pole Star Global, partagée par le site SeaTrade.

Trajet du Sanmar Herald dans le détroit d'Ormuz

Une affaire qui met en lumière les possibles répercussions dramatiques de ce genre d'arnaque crypto inscrite dans un contexte géopolitique sous haute tension, avec le risque de les voir devenir le déclencheur de possibles conflits maritimes.

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Sources : FatMan, UKMTO

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