Le CAC 40 profite largement du cessez-le-feu en Iran — Quelles sont les valeurs à suivre ?

À la suite du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, laissant entrevoir un déblocage du détroit d'Ormuz, le CAC 40 a largement progressé. Quelles sont les valeurs qui se démarquent le plus ?

le 9 avril 2026 à 9:30.

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Vincent Maire

Le CAC 40 profite largement du cessez-le-feu en Iran — Quelles sont les valeurs à suivre ?

Le CAC 40 progresse après le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis

Dans la nuit de mardi à mercredi, Washington et Téhéran sont parvenus à un accord pour un cessez-le-feu prometant la réouverture du détroit d’Ormuz. Cela a entrainé une importante correction sur les cours du pétrole, tandis que les cryptomonnaies ont pu repartir à la hausse et qu’au moment de nos premiers articles, les bourses mondiales n’avaient pas encore pris la mesure de la nouvelle.

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Hier, le CAC 40 a finalement largement profité de cet accord, en signant une séance à 4,49 % de hausse, l’indice pointant à 8 263,87 euros avant l’ouverture des marchés. À ce niveau, l’indice n’est plus qu’en recul de 4,36 %, par rapport à son plus haut historique (ATH) à 8 650 euros le 27 février dernier :

Cours du CAC 40 en données quotidiennes

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Sur la journée, la moins bonne performance est logiquement à attribuer à TotalEnergies, dont le titre a cédé 3,09 % en séance. À l’inverse, ArcelorMittal a mené la course, avec une envolée de 12,84 %. À la suite, nous retrouvons des valeurs comme Safran, Schneider Electric ou bien la Société Générale, avec des hausses comprises entre 9,29 % et 10,64 %, tandis que dans le milieu de tableau, des titres comme Michelin ou Vinci ont progressé de 4,52 % et 4,4 %.

À part TotalEnergies, seules 4 autres actions ont cédé du terrain, à savoir Euronext, Engie, Danone et Orange, pour des reculs compris entre 0,22 % et 1,18 %.

Toujours en Europe, le DAX a également largement profité de la nouvelle du cessez-le-feu, après une hausse de 5,06 %, avec des hausses comparables à celles observées dans le CAC 40 au sein de l’indice.

À l’étranger, les marchés américains s’affichent également dans le vert, mais dans une moindre mesure. Ainsi, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 2,85 %, 2,51 % et 2,8 %. À l’inverse, en Asie, les bourses locales ont reculé après avoir progressé la veille, et Shanghai recule ainsi de 0,69 %, tandis que le Nikkei 225 cède 0,53 %.

👉 Dans l'actualité également — L'Iran impose des paiements en Bitcoin pour passer le détroit d'Ormuz

En fonction de l'évolution de la situation dans les prochaines semaines, nous serons amenés à refaire régulièrement de nouveaux points. De son côté, le prix du Bitcoin (BTC) affiche 71 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en léger recul de 1 % sur les dernières 24 heures.

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Source : TradingView

 

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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