Le CAC 40 profite largement du cessez-le-feu en Iran — Quelles sont les valeurs à suivre ?

À la suite du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, laissant entrevoir un déblocage du détroit d'Ormuz, le CAC 40 a largement progressé. Quelles sont les valeurs qui se démarquent le plus ?

Le CAC 40 progresse après le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis

Dans la nuit de mardi à mercredi, Washington et Téhéran sont parvenus à un accord pour un cessez-le-feu prometant la réouverture du détroit d’Ormuz. Cela a entrainé une importante correction sur les cours du pétrole, tandis que les cryptomonnaies ont pu repartir à la hausse et qu’au moment de nos premiers articles, les bourses mondiales n’avaient pas encore pris la mesure de la nouvelle.

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Hier, le CAC 40 a finalement largement profité de cet accord, en signant une séance à 4,49 % de hausse, l’indice pointant à 8 263,87 euros avant l’ouverture des marchés. À ce niveau, l’indice n’est plus qu’en recul de 4,36 %, par rapport à son plus haut historique (ATH) à 8 650 euros le 27 février dernier :

Cours du CAC 40 en données quotidiennes

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Sur la journée, la moins bonne performance est logiquement à attribuer à TotalEnergies, dont le titre a cédé 3,09 % en séance. À l’inverse, ArcelorMittal a mené la course, avec une envolée de 12,84 %. À la suite, nous retrouvons des valeurs comme Safran, Schneider Electric ou bien la Société Générale, avec des hausses comprises entre 9,29 % et 10,64 %, tandis que dans le milieu de tableau, des titres comme Michelin ou Vinci ont progressé de 4,52 % et 4,4 %.

À part TotalEnergies, seules 4 autres actions ont cédé du terrain, à savoir Euronext, Engie, Danone et Orange, pour des reculs compris entre 0,22 % et 1,18 %.

Toujours en Europe, le DAX a également largement profité de la nouvelle du cessez-le-feu, après une hausse de 5,06 %, avec des hausses comparables à celles observées dans le CAC 40 au sein de l’indice.

À l’étranger, les marchés américains s’affichent également dans le vert, mais dans une moindre mesure. Ainsi, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 2,85 %, 2,51 % et 2,8 %. À l’inverse, en Asie, les bourses locales ont reculé après avoir progressé la veille, et Shanghai recule ainsi de 0,69 %, tandis que le Nikkei 225 cède 0,53 %.

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En fonction de l'évolution de la situation dans les prochaines semaines, nous serons amenés à refaire régulièrement de nouveaux points. De son côté, le prix du Bitcoin (BTC) affiche 71 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en léger recul de 1 % sur les dernières 24 heures.

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Source : TradingView

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