Réouverture du détroit d'Ormuz : les prix du pétrole s'effondrent en bourse

Cette nuit, l'Iran et les États-Unis ont trouvé un accord pour un cessez-le-feu, ce qui a engendré une chute des cours du pétrole. Faisons le point sur cette volatilité.

le 8 avril 2026 à 9:15.

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Vincent Maire

Réouverture du détroit d'Ormuz : les prix du pétrole s'effondrent en bourse

Les prix du pétrole chutent après le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis

Dans la nuit, Donald Trump et le régime iranien ont officialisé l’annonce d’un cessez-le-feu pour au moins 15 jours, afin de sécuriser le passage du détroit d’Ormuz. Dans sa déclaration sur son réseau social Truth Social, le président américain a tenté de garder la face :

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Cette décision se justifie par le fait que nous avons déjà atteint, voire dépassé, tous nos objectifs militaires et que nous sommes en bonne voie de conclure un accord définitif pour une paix durable avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient.

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Dans de précédents articles, nous pouvions évoquer que Donald Trump n’intervenait pas dans le pays par altruisme et qu’il défendait avant tout l’intérêt des États-Unis. S’il est souhaitable de privilégier la voie de la paix pour épargner un maximum de vies humaines, le fait est que malgré la mort d’Ali Khameinei, le régime islamiste reste en place dans le pays et que les États-Unis cèdent du terrain après avoir déclenché une crise ayant largement impacté l’économie mondiale.

Quoi qu’il en soit, le pétrole a logiquement chuté après l’annonce de cet accord. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le Brent chute de 10,48 % en séance et de 19,45 % depuis son point haut à 113,73 dollars le mois dernier. Avec un comportement similaire, WTI affiche une baisse de 11,72 % sur la journée, ainsi qu’une baisse de 20,85 % depuis le point haut annuel à plus de 112 dollars du 9 mars :

Cours du WTI en données quotidiennes

Cours du WTI en données quotidiennes

 

👉 Dans l'actualité également — Cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran - Le Bitcoin de retour à 72 000 dollars

En bourse, il s’agira d’attendre l’ouverture des marchés pour prendre la température de ces annonces. En effet, celles-ci ont eu lieu en dehors des heures de négociation en ce qui concerne l’Europe et les États-Unis. Malgré tout, la Bourse de Shanghai a progressé de 2,5 %, tandis que le Nikkei s’est envolé de 5,42 %.

Du côté des métaux précieux, l'or progresse actuellement de 2,7 %, l’argent de 6 %, le cuivre de 2,68 % et le palladium de 4,92 %.

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Sources : Truth Social, TradingView

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