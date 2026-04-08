Cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran - Le Bitcoin de retour à 72 000 dollars

Alors que Donald Trump menaçait hier d’anéantir la civilisation iranienne si le détroit d’Ormuz n’était pas réouvert, un cessez-le-feu temporaire a finalement été conclu avec l’Iran au cours des dernières heures. De quoi permettre au Bitcoin de revenir se positionner sur le niveau des 72 000 dollars. On fait le point…

le 8 avril 2026 à 8:30.

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Hugh Bernard

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Cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

La situation semblait critique ce mardi, alors que le président des États-Unis s'emportait une nouvelle fois au sujet de la fermeture du détroit d'Ormuz en annonçant sa volonté d'anéantir l'ensemble de la civilisation iranienne sous un déluge de bombes visant ses infrastructures stratégiques.

Des menaces en premier lieu ignorées par les autorités iraniennes, mettant le monde une nouvelle fois sous pression quand à la suite des événements. Mais il semble qu'une évolution plus positive soit finalement intervenue durant la nuit, avec la mise en place d'un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines accepté par les 2 camps.

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Une « victoire totale et complète » selon le président américain. Toutefois, la situation reste tendue au Moyen-Orient alors qu'Israël affirme que ce cessez-le-feu ne « concerne pas le Liban », où son armée est actuellement déployée, et que l'Iran assure de son côté que « cela ne signifie pas la fin de la guerre ».

Malgré tout, ces pourparlers enclenchés permettent au marché des cryptomonnaies de repartir dans le vert, avec un Bitcoin en hausse de 7,5 % sur quelques heures qui revient une nouvelle fois tester la résistance des 72 000 dollars, sans toutefois la franchir pour le moment.

Le Bitcoin revient se positionner sur le niveau des 72 000 dollars

Le Bitcoin affiche une hausse de 7,5 % sur les dernières heures

 

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Presque 600 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures

Au moment d'écrire ces lignes, le cours du BTC affiche une hausse de 4,5 % sur les dernières 24 heures, suite à un léger recul sous les 72 000 dollars, inférieur à d'autres cryptomonnaies du top 10 actuel comme l'Ether (ETH) et ses 6,5 % ou Solana (SOL) et ses 6 %, alors que le XRP et le Dogecoin affichent environ 5 %.

De quoi enclencher la liquidation de 428 millions de dollars de positions short sur cette période (presque 600 millions de dollars au total avec les positions long), selon les données du site Coinglass, dont environ la moitié (214,5 millions de dollars) concerne uniquement le BTC.

📰 Iran : le pétrole bondit, les métaux précieux chutent après l'étrange discours de Donald Trump

Presque 600 millions de dollars de liquidations sur le marché crypto

Presque 600 millions de dollars de liquidations sur le marché crypto

 

Suite à cette annonce, les places boursières asiatiques explosent, avec par exemple le Nikkei japonais qui enregistre une hausse de 5,6 %, ou encore l'indice phare de Seoul, Kospi, qui s'envole de près de 7 %. Et pour cause, le prix du baril de pétrole vient de repasser sous la barre symbolique des 100 dollars, desserrant l'étau qui paralyse l'économie mondiale.

Bien évidemment, ce cessez-le-feu reste une solution précaire qui nécessite de se transformer en véritable accord de paix pour espérer désamorcer la crise actuelle. À voir si le plan en 10 points proposé par le Liban saura satisfaire les ambitions souvent démesurées de Donald Trump.

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Source : Coinglass

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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