98 milliards de dollars dépensés, 300 milliards pour reconstruire... Le coût financier de la guerre en Iran

Alors que la guerre en Iran coûte aux États-Unis un milliard de dollars par jour, le prix à payer pourrait encore s’alourdir. Les négociations en cours entre les pays belligérants pourraient en effet inclure 300 milliards de dollars de réparation pour l’Iran.

Le coût financier de la guerre en Iran s’alourdit

Le Pentagone et le Congrès des États-Unis avaient fixé le coût de la guerre en Iran comme suit : 11,3 milliards de dollars pendant les 6 premiers jours, puis 1 milliard de dollars par jour supplémentaire. Mais ce qui devait être une guerre éclair s’est enlisé. Résultat : selon le site Iran Cost Ticker, les dépenses liées à la guerre en Iran dépassent ce jour 98,4 milliards de dollars.

Ce sont 41, 6 millions de dollars qui sont engloutis chaque heure dans la guerre en Iran, si l’on en croit les prévisions du Pentagone. Par ailleurs, le coût de la guerre est répercuté sur les consommateurs américains, avec la hausse des prix du pétrole.

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Au total, les Américains auraient dépensé 20,9 milliards de dollars supplémentaires depuis le début du conflit, pour faire face aux nouveaux prix à la pompe. Selon Moody’s, cela correspond à une hausse de 447 dollars en moyenne par foyer.

Un prix à payer pour l’arrêt de la guerre ?

Et la facture pourrait encore s’alourdir considérablement. Selon des informations du New York Times, le plan de paix entre les États-Unis et l’Iran inclurait un fonds de 300 milliards de dollars dédié à l’Iran. Alors que les Iraniens considèrent qu’il s’agit d’un « programme de reconstruction » pour réparer les dommages faits par Israël et les États-Unis, ces derniers sont plus prudents.

La Maison-Blanche semble en effet vouloir présenter ce fonds comme un « fonds d’investissement » permettant notamment de soutenir des projets immobiliers à Téhéran. L’idée reste cependant la même : les contribuables américains pourraient payer des centaines de milliards de dollars pour soutenir les efforts post-guerre de l’Iran.

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La guerre, déjà très impopulaire outre-Atlantique, pourrait donc s’achever avec encore davantage de méfiance de la part des contribuables américains. Mais l’enjeu est grand : la réouverture du détroit d’Ormuz. Point névralgique du conflit, il a conduit à la hausse considérable des prix du pétrole, amputant le monde d’une partie de son approvisionnement. Les États-Unis pourraient donc bien courber l’échine pour y parvenir.

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Source : New York Times

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