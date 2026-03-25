Polymarket : un insider haut placé ? Il prédit les frappes israéliennes et américaines depuis 2024

Les suspicions montent autour des plateformes de marchés prédictifs, qui semblent être utilisées par des insiders pour s’enrichir aisément. En témoigne une nouvelle découverte : un trader aurait parié sur des frappes israéliennes et américaines depuis 2024, avec une précision millimétrée : 93 % de réussite. Qui est-il ?

Un insider haut placé qui semble prédire les décisions américaines et israéliennes

La plateforme d’analyses Bubblemaps a fait une découverte cette semaine : un utilisateur de Polymarket semble bien informé, trop bien pour que cela ne soit pas suspect. La personne a ainsi prédit avec une grande précision les frappes d’Israël d’octobre 2024 en Iran, ainsi que les frappes américaines sur des installations nucléaires iraniennes en juin 2025. Il a également placé un pari prédisant avec précision le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par les États-Unis et Israël, il y a un peu plus de 3 semaines.

Les paris placés par la personne suspectée d’être un insider

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

La personne semble vouloir être discrète : ce sont 7 comptes différents qui ont été utilisés, dont les activités ont été nombreuses entre 2024 et 2026. Les paris ont été effectués sur la plateforme internationale de Polymarket. Ils sont pour la grande majorité (93 %) gagnants. Le réseau de comptes a permis de dégager des profits approchant de 1 million de dollars.

Les connexions entre ces comptes et un historique de performance quasi-parfait soulèvent de sérieuses questions sur l’identité de la personne qui les possède.

Les « gros » parieurs parviennent en général à un peu plus de 50 % de paris gagnants. Des taux de réussite aussi hauts, surtout en ce qui concerne des événements basés sur des informations confidentielles, sont donc particulièrement suspects.

Polymarket de plus en plus critiqué pour ce type d’activités

Ce n’est pas la première fois que Polymarket fait l’objet de ce type d’enquête. Il y a quelques semaines, un réserviste israélien et une autre personne ont été écroués pour avoir profité de leur position pour faire des paris sur les frappes militaires de leur pays. Plus récemment, un trader a empoché 60 millions de dollars en prédisant des pourparlers des États-Unis avec l’Iran.

Face aux accusations, Polymarket a récemment mis à jour sa politique d’utilisation. Les utilisateurs ne peuvent désormais explicitement plus se baser sur des informations confidentielles auxquelles ils ont accès, ou qu’on leur a rapportées, pour faire des paris. La plateforme interdit aussi à toute personne « dans une position d’autorité ou d’influence » de faire des paris.

👉 Sur le même sujet – Un journaliste menacé de mort par des parieurs de Polymarket au sujet d’une frappe iranienne en Israël

Dans les faits, ces limites sont bien sûr extrêmement difficiles à mettre en place sans identifier tous les utilisateurs et leurs activités professionnelles et personnelles. Si Polymarket se protège ainsi légalement, cela oppose en réalité peu d’obstacles à ceux qui souhaiteraient utiliser des informations confidentielles pour parier sur des événements.

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Source : Bubblemaps

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