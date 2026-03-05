Les Iraniens retirent leurs Bitcoins des exchanges face à la censure d'Internet et les bombardements

Le déclenchement des bombardements en Iran a été suivi d’une augmentation rapide des retraits de Bitcoin depuis les plateformes d'échanges locaux. Selon les données de Chainalysis, plus de 10 millions de dollars ont été retirés en quelques jours, dans un contexte marqué par les frappes militaires et une nouvelle coupure d’Internet.

Hausse soudaine des retraits de Bitcoin suite au début des bombardements

En début d'année, nous soulignions dans un article les limites pratiques de Bitcoin en Iran après la coupure de 22 jours d’Internet imposée par le régime pour réprimer les manifestations. Sans connexion, de nombreux utilisateurs se retrouvaient incapables d’accéder aux plateformes d’échange ou encore de dépenser leurs BTC.

Cette coupure survenait alors que de plus en plus d'iraniens adoptaient le Bitcoin et les stablecoins pour se protéger de la censure du régime, mais surtout de l'inflation et de la chute du rial. Depuis janvier, le prix du BTC a gagné plus de 2 000 % contre la monnaie iranienne, s'échangeant à plus de 100 milliards de rial par unité.

Alors qu’Israël et les États-Unis ont lancé une attaque contre l’Iran, bombardant plusieurs sites politiques et militaires et tuant notamment l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que plusieurs de ses successeurs, une partie de la population iranienne aurait réagi en retirant ses Bitcoins des plateformes d’échange.

Volumes sortant cumulés des plateformes d'échanges iraniennes depuis le 1er janvier 2026

Selon Chainalysis, entre le 28 février et le 2 mars, environ 10,3 millions de dollars de BTC ont été retirés, avec des volumes horaires allant jusqu’à 873 % au-dessus de la moyenne observée depuis le début de l’année.

Qui a vraiment retiré des Bitcoins des plateformes d'échange ? Ont-ils été volés ?

Bien qu’au premier abord l’augmentation des volumes puisse laisser penser à des retraits massifs de la population iranienne, le timing précis des transactions invite à nuancer cette interprétation et à s’interroger sur la nature réelle et les motivations de ces volumes.

Voici la chronologie des événements :

Premières frappes : vers 6 h 10 UTC (9 h 40 heure locale à Téhéran). Il s’agit du début de l’opération baptisée « Epic Fury » ou « Lion rugissant ».

vers 6 h 10 UTC (9 h 40 heure locale à Téhéran). Il s’agit du début de l’opération baptisée « Epic Fury » ou « Lion rugissant ». Retraits des plateformes : plus de 3 millions de dollars de BTC sont retirés entre 6 et 7 heures UTC (9-10 heures locales).

plus de 3 millions de dollars de BTC sont retirés entre 6 et 7 heures UTC (9-10 heures locales). Coupure d’Internet : vers 7 h 10 UTC (10 h 40 heure locale). La connexion Internet du pays chute à 0 en quelques dizaines de minutes.

vers 7 h 10 UTC (10 h 40 heure locale). La connexion Internet du pays chute à 0 en quelques dizaines de minutes. Nouveaux retraits : dans les heures qui suivent, plusieurs retraits ponctuels dépassant le million de dollars sont observés alors même que l’accès à Internet est coupé.

En Iran, lors des coupures nationales d’Internet, certaines personnes peuvent toutefois conserver un accès : des membres du gouvernement bénéficiant d’un accès privilégié, ou des particuliers disposant d’un accès satellite, notamment via des services comme Starlink.

Volumes sortant des plateformes d'échanges iraniennes depuis le 27 février 2026

Ainsi, même si ces mouvements pourraient en partie provenir de la population, il paraît peu probable qu’elle ait pu se coordonner pour effectuer ensemble des retraits supérieurs à 1 million de dollars aux mêmes moments : à 11h00 UTC (14h30 locale), 20h00 UTC (23h30 locale), puis 8h00 UTC (11h30 locale) le lendemain.

Les premiers mouvements, ceux intervenant entre les premières frappes et la coupure d’Internet, peuvent raisonnablement être attribués à des retraits de particuliers, pour un montant d’environ 2,5 millions de dollars.

En revanche, les 7,8 millions de dollars restants pourraient s’expliquer par des réorganisations internes des plateformes, des retraits effectués par des acteurs disposant d’un accès privilégié au réseau, ou encore des saisies ou transferts orchestrés par l’État, possiblement dans le but de mobiliser des ressources financières pour soutenir l’effort de défense et les contre-attaques.

Sources : Chainalysis, NetBlocks

