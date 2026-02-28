Frappes des États-Unis sur l'Iran - Le Bitcoin chute sous les 64 000 dollars

Alors que le week-end débute à peine, Donald Trump annonce le déclenchement d'une opération militaire contre l'Iran, menée conjointement avec Israël. Un nouvel embrasement du Moyen-Orient qui ne fait pas les affaires du marché crypto, avec un Bitcoin qui plonge de presque 8 % et des liquidations déjà supérieures à 500 millions de dollars. On fait le point...

le 28 février 2026 à 11:15.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Frappes des États-Unis sur l'Iran - Le Bitcoin chute sous les 64 000 dollars
Test logo

Bitcoin

63544.5$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Donald Trump annonce le déclenchement d'une opération militaire contre l'Iran

De toute évidence, Donald Trump aime attendre la fermeture des marchés boursiers pour annoncer ses décisions politiques déstabilisatrices, comme le déclenchement officiel d'une opération militaire visant plusieurs grandes villes d'Iran, menée conjointement avec Israël depuis quelques heures.

Selon les dernières informations disponibles, ce que le ministre de la Défense israélienne, Israël Katz, revendique comme une « frappe préventive » pourrait déjà impliquer une riposte en cours de la part de l'Iran contre la ville de Jérusalem, dont la population se trouve actuellement confinée dans des abris.

🔍 Quelles sont les bonnes pratiques pour affronter un bear market

Un contexte géopolitique sous haute tension au Moyen-Orient depuis déjà de nombreuses semaines, que la récente décision du président des États-Unis vient de faire basculer dans le chaos. De quoi déstabiliser une nouvelle fois les places boursières mondiales, mais également le Bitcoin qui enregistre une baisse de presque 8 % sur les dernières heures.

Le Bitcoin plonge de 8 % suite à l'annonce des frappes américaines en Iran

Le Bitcoin plonge de 8 % suite à l'annonce des frappes américaines en Iran

 

Un recul aussi violent que soudain dont la principale conséquence implique un retour du cours du BTC sur le niveau des 63 000 dollars environ. De quoi enclencher une nouvelle vague de liquidations dévastatrice impliquant « plus de 100 millions de dollars de positions longues à effet de levier (...) en 15 minutes », selon les analystes de la Kobeissi Letter sur le réseau X.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Plus de 520 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures

Au moment d'écrire ces lignes, l'ensemble des liquidations enregistrées sur le marché crypto au cours des dernières 24 heures implique un total de 522 millions de dollars, selon les données du site Coinglass, dont presque 200 millions de dollars rien que pour le Bitcoin et 155 millions de dollars pour l'Ether (ETH).

blockquote icon

Au cours des dernières 24 heures, 154 352 traders ont été liquidés, pour un total s'élevant à 522,21 millions de dollars. La plus importante liquidation unique a eu lieu sur Aster (BTC/USDT) pour une valeur de 11,17 millions de dollars.

CoinGlass

🗞️ World Liberty Financial : « le scandale de corruption présidentielle le plus honteux de l’histoire » ?

Le marché crypto enregistre plus de 520 millions de dollars de liquidations

Le marché crypto enregistre plus de 520 millions de dollars de liquidations

 

Un nouveau recul du Bitcoin qui ne va pas lui permettre d'arranger ses performances déjà catastrophiques pour le mois de février, avec une baisse actuellement fixée à presque 20 % sur cette période.

De quoi confirmer une période baissière impliquant désormais 5 mois consécutifs. Un record que le cours du BTC n'avait plus validé depuis 2018.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : Kobeissi Letter, Coinglass

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

662 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Israël

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-5.14%

63544.5$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : plus de 400 000 BTC ont été accumulés depuis son passage sous les 70 000 dollars

Bitcoin : plus de 400 000 BTC ont été accumulés depuis son passage sous les 70 000 dollars

 Manipulation du Bitcoin : Cette entreprise faisait chuter le prix du BTC tous les matins à 10 h 00 ?

Manipulation du Bitcoin : Cette entreprise faisait chuter le prix du BTC tous les matins à 10 h 00 ?

 Strategy devient l'action la plus shortée au monde avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes

Strategy devient l'action la plus shortée au monde avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes

 Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia

Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia