Frappes des États-Unis sur l'Iran - Le Bitcoin chute sous les 64 000 dollars

Alors que le week-end débute à peine, Donald Trump annonce le déclenchement d'une opération militaire contre l'Iran, menée conjointement avec Israël. Un nouvel embrasement du Moyen-Orient qui ne fait pas les affaires du marché crypto, avec un Bitcoin qui plonge de presque 8 % et des liquidations déjà supérieures à 500 millions de dollars. On fait le point...

Donald Trump annonce le déclenchement d'une opération militaire contre l'Iran

De toute évidence, Donald Trump aime attendre la fermeture des marchés boursiers pour annoncer ses décisions politiques déstabilisatrices, comme le déclenchement officiel d'une opération militaire visant plusieurs grandes villes d'Iran, menée conjointement avec Israël depuis quelques heures.

Selon les dernières informations disponibles, ce que le ministre de la Défense israélienne, Israël Katz, revendique comme une « frappe préventive » pourrait déjà impliquer une riposte en cours de la part de l'Iran contre la ville de Jérusalem, dont la population se trouve actuellement confinée dans des abris.

Un contexte géopolitique sous haute tension au Moyen-Orient depuis déjà de nombreuses semaines, que la récente décision du président des États-Unis vient de faire basculer dans le chaos. De quoi déstabiliser une nouvelle fois les places boursières mondiales, mais également le Bitcoin qui enregistre une baisse de presque 8 % sur les dernières heures.

Le Bitcoin plonge de 8 % suite à l'annonce des frappes américaines en Iran

Un recul aussi violent que soudain dont la principale conséquence implique un retour du cours du BTC sur le niveau des 63 000 dollars environ. De quoi enclencher une nouvelle vague de liquidations dévastatrice impliquant « plus de 100 millions de dollars de positions longues à effet de levier (...) en 15 minutes », selon les analystes de la Kobeissi Letter sur le réseau X.

Plus de 520 millions de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures

Au moment d'écrire ces lignes, l'ensemble des liquidations enregistrées sur le marché crypto au cours des dernières 24 heures implique un total de 522 millions de dollars, selon les données du site Coinglass, dont presque 200 millions de dollars rien que pour le Bitcoin et 155 millions de dollars pour l'Ether (ETH).

Au cours des dernières 24 heures, 154 352 traders ont été liquidés, pour un total s'élevant à 522,21 millions de dollars. La plus importante liquidation unique a eu lieu sur Aster (BTC/USDT) pour une valeur de 11,17 millions de dollars. CoinGlass 🗞️ World Liberty Financial : « le scandale de corruption présidentielle le plus honteux de l’histoire » ?

Le marché crypto enregistre plus de 520 millions de dollars de liquidations

Un nouveau recul du Bitcoin qui ne va pas lui permettre d'arranger ses performances déjà catastrophiques pour le mois de février, avec une baisse actuellement fixée à presque 20 % sur cette période.

De quoi confirmer une période baissière impliquant désormais 5 mois consécutifs. Un record que le cours du BTC n'avait plus validé depuis 2018.

Sources : Kobeissi Letter, Coinglass

