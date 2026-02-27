« Le scandale de corruption présidentielle le plus honteux de l’histoire » – World Liberty Financial accusé de cacher ses liens avec des puissances étrangères

World Liberty Financial (WLFI), la société crypto du clan Trump, a demandé à obtenir une licence bancaire en janvier dernier. Un scandale pour plusieurs opposants démocrates, qui accusent l’entreprise d’être sous influence d’acteurs étrangers. Que sait-on de cette affaire à ce stade ?

World Liberty Financial et les accusations de corruption

De nombreux opposants à Donald Trump accusent le président des États-Unis de conflit d’intérêts. Les nombreuses initiatives crypto qui lui sont liées bénéficient en effet largement de sa politique et ses décrets, au point de faire grandir la fortune de sa famille de plus d’un milliard de dollars en 2025. Et pour certains, cela va plus loin : World Liberty Financial aurait pris part à des faits de corruption.

Cette semaine, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a urgé le régulateur bancaire américain de partager la demande de charte bancaire de World Liberty Financial (WLFI). Pour rappel, la société du clan Trump a fait une demande en janvier pour devenir une institution bancaire. Or certains détails de cette demande n’ont pas été rendus publics.

Pour Elizabeth Warren et d’autres commentateurs, plusieurs éléments sont suspects. Avec en premier lieu, l’investissement d’une société des Émirats arabes unis dans WLFI, à hauteur de 500 millions de dollars. La sénatrice a également pointé du doigt que Jonathan Gould, le contrôleur de l’OCC, le régulateur bancaire américain, a été nommé par Donald Trump. D’où un questionnement en ce qui concerne sa neutralité dans l’examen d’une demande faite par la famille Trump.

Pour Elizabeth Warren, World Liberty Financial a multiplié les liens troubles, allant jusqu’à la corruption :

La société crypto du président Trump est désormais au cœur de ce qui est peut-être le scandale de corruption présidentielle le plus honteux de l’histoire des États-Unis […] Un président américain qui sacrifie notre sécurité nationale pour s’enrichir personnellement.

Jonathan Gould s’est défendu des accusations :

La seule pression politique que j’ai ressentie de la part d’une quelconque partie du gouvernement américain, Sénatrice, vient de vous.

Des liens troubles avec les Émirats arabes unis ?

Pourtant, le timing et la nature des investissements dans WLFI posent question. Quatre jours seulement avant l’investiture de Donald Trump, Aryam Investment, une société liée au cheikh Tahnoon ben Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, surnommé le « cheikh espion », a réalisé un investissement massif dans World Liberty Financial.

Aryam Investment a acheté 49 % de World Liberty Financial, pour une somme de 500 millions de dollars. Sur ces 500 millions de dollars, 187 millions auraient été dirigés vers des entités liées à la famille Trump. 31 millions auraient été dirigés vers des entités liées à Steve Witkoff.

Pour rappel, Steve Witkoff occupe le poste d’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, une région dont les Émirats arabes unis sont un acteur clé. Cela soulève des questions supplémentaires sur les liens entre ses intérêts financiers et ses responsabilités diplomatiques. Ces versements, révélés par le Wall Street Journal, n’ont pas été expliqués. A minima, ces transferts révèlent d’importantes influences financières, qui n’ont pas été rendues publiques.

Autres éléments suspects : quelques mois après cet investissement, les États-Unis ont annulé des restrictions de commerce, ce qui a permis aux Émirats arabes unis d’avoir accès à des puces d’intelligence artificielle avancées. Celles-ci avaient été bloquées par l’administration Biden, par crainte qu’elles arrivent en Chine.

Il faut rappeler qu’au moment de l’investissement de la firme des Émirats arabes unis, WLFI n’avait aucun produit, n’ayant levé que 82 millions de dollars via des ventes de tokens. Cet investissement massif ne paraissait donc pas basé sur des performances réelles de la société du clan Trump.

Autre élément troublant : un investissement de 2 milliards de dollars du fonds émirati MGX dans la plateforme d’échange Binance avait été effectué en USD1, le stablecoin de World Liberty Financial. Avec une question posée au Congrès : cet investissement massif a-t-il eu un lien avec la grâce présidentielle accordée à Changpeng Zhao, le cofondateur de Binance, en octobre 2025 ?

Plusieurs actions pour faire la lumière sur ces affaires

Platkin LLP et la Democracy Defenders Fund ont adressé une lettre formelle à l’Inspecteur général du Département du Commerce, demandant une enquête sur un possible échange entre l’approbation des puces IA et l’investissement dans WLFI.

De son côté, le représentant Ro Khanna a lancé une enquête formelle au sein du Comité spécial sur la Chine, exigeant le détail des parts détenues par diverses entités, les détails des paiements et les communications internes de WLFI. Par ailleurs, Elizabeth Warren a réitéré sa demande d’accès à la demande de charte bancaire de l’entreprise. Ro Khanna a souligné que les arrangements avec des firmes émiraties pourraient représenter une violation de la Constitution :

Pris ensemble, ces arrangements ne constituent pas seulement un scandale, mais pourraient même représenter une violation de plusieurs lois et de la Constitution des États-Unis.

En parallèle, plusieurs opposants démocrates à Donald Trump ont appelé à adopter une loi interdisant aux membres du gouvernement, dont le président des États-Unis, de détenir des cryptomonnaies et des actions. Mais pour l’instant, aucun action réelle en ce sens n’a été validée.

Source : Wall Street Journal

