Le président Donald Trump apparaît une nouvelle fois dans une affaire de conflit d’intérêt en lien à son projet crypto World Liberty Financial, impliquant un accord à 500 millions de dollars avec les Émirats arabes unis. Un élu démocrate réclame des comptes et lance une enquête officielle.

World Liberty Financial au cœur d'une affaire de conflit d'intérêt

Le rapprochement opéré par Donald Trump avec le secteur des cryptomonnaies, initialement basé sur une ouverture réglementaire en capacité d'augmenter leur adoption, laisse désormais place à des implications supposées de plus en plus fréquentes dans des conflits d’intérêt aux montants astronomiques, n'en déplaise au président de la SEC qui prétendait vouloir « éradiquer » ce type de dérives en septembre dernier.

Une activité présidentielle qui pose de nombreux problèmes, notamment dans le cadre de ce qui apparaît comme « une participation majeure opérée par un responsable gouvernemental étranger dans une entreprise liée à un président américain entrant en fonction », selon les termes du Wall Street Journal.

Une première du genre, impliquant la société crypto familiale de Donald Trump, World Liberty Financial, et un membre de la famille royale d’Abou Dhabi, dans le cadre d'un accord secret qui concernait l'acquisition de 49 % de ses parts contre un versement colossal de 500 millions de dollars.

De quoi faire enrager le démocrate de premier plan Ro Khanna, au point de le pousser à diligenter une enquête officielle sur ce dossier sensible répondant au nom de « cheikh espion », en référence au cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes uni mentionné dans cette affaire.

Ces arrangements ne constituent pas seulement un scandale, mais pourraient même représenter une violation de plusieurs lois et de la Constitution des États-Unis. Notre capacité à surpasser avec succès le Parti communiste chinois dépend de l’intégrité de notre processus d’élaboration des politiques publiques. Ro Khanna

Un élu démocrate lance une enquête contre World Liberty Financial

Pourquoi cette mention de la Chine ? Tout simplement car Ro Khanna s'impose comme le principal démocrate siégeant à la commission spéciale de la Chambre chargée de la concurrence stratégique entre les États-Unis et le gouvernement de Pékin.

En cause dans cette affaire : un accès ultérieur en apparence simplifié pour les Émirats arabes uni à des puces d’IA hautement avancées, alors que l'ex-président des État-Unis, Joe Biden, avait limité leur exportation dans la crainte de voir cette technologie sensible détournée vers la Chine.

Afin d'obtenir des réponses, Ro Khanna vient donc d'adresser un courrier officiel à Zach Witkoff, PDG de World Liberty Financial, avec une liste de 16 questions concernant cet accord, accompagnée de la demande de divulgation des documents relatifs à sa mise en place.

De plus, il demande également au procureur fédéral du Delaware, Ben Wallace, de mener une enquête approfondie sur une LLC basée dans le Delaware, utilisée par les acheteurs d’Abou Dhabi pour réaliser l’investissement dans World Liberty Financial. Une dernière lettre devrait suivre, à l'attention des Émirats arabes unis.

Une « attaque sans fondement (...) pour marquer des points politiques »

Dans le même temps, certains démocrates membres de la commission des affaires étrangères du Sénat ont également rédigé une déclaration commune présentant cet investissement des Émirats arabes unis dans le projet crypto de la famille Trump comme une preuve évidente de « corruption et d’enrichissement personnel ».

Le Congrès a la responsabilité de s’assurer que la politique étrangère américaine est guidée par les intérêts et la sécurité nationale du peuple américain — et non par ceux qui sont prêts à signer le plus gros chèque.

De leur côté, les responsables de World Liberty Financial affirment que ce dossier n'est rien d'autre qu'une « attaque sans fondement » menée par des élus républicains qui « harcèlent une entreprise américaine privée pour marquer des points politiques ».

De toute manière, dans l'état actuel des choses Ro Khanna ne dispose pas du pouvoir d’assignation suffisant pour contraindre ses interlocuteurs à lui répondre.

Source : Wall Street Journal

