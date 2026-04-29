Les Émirats arabes unis deviennent le premier gouvernement à fonctionner avec l'IA

Actifs depuis 2017 dans le secteur de l’IA, les Émirats arabes unis viennent de franchir une nouvelle étape décisive en intégrant l’intelligence artificielle à leur logique de fonctionnement gouvernementale. Une stratégie qui sera déployée sur les 2 prochaines années.

Les Émirats arabes unis intègrent l'IA à leurs services gouvernementaux

L'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans notre société actuelle, mais elle s'inscrit dans une stratégie bien plus ancienne pour les Émirats arabes unis, précurseurs dans le domaine avec la mise en place d'une politique nationale ouverte à ce secteur dès 2017.

Le but ? Organiser sa sortie du pétrole en s'implantant durablement dans le domaine à coups d'investissements en milliards de dollars, mais également de décisions innovantes comme sa récente volonté de lancer « un nouveau modèle gouvernemental » basé sur l'IA.

🔍 Comment maximiser vos rendements sur l'USDC grâce à un agent IA ?

Une annonce officielle récemment publiée par le vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sur le réseau X, qui expose une stratégie étalée sur les 2 prochaines années, destinée à « améliorer les services, accélérer les décisions et augmenter l'efficacité » de son administration.

D'ici deux ans, 50 % des secteurs, services et opérations gouvernementaux fonctionneront grâce à l'IA agentique, faisant des Émirats arabes unis le premier gouvernement au monde à opérer à cette échelle par le biais de systèmes autonomes. HH Sheikh Mohammed

Recevez 20 USDC + 20 € en BTC pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Le Dubai International Financial Centre (DIFC) fait de même

Afin d'assurer cette transition de la meilleure manière possible, les Émirats arabes unis annoncent également la mise en place de formations spécifiques pour l'ensemble de leurs employés fédéraux, afin de « développer l'une des capacités les plus solides au monde en matière d'administration publique axée sur l'intelligence artificielle ».

Une décision saluée par l'ingénieur, journaliste et auteur spécialisé dans l'innovation, Cyril Fievet, qui explique comment « la plupart des gens (et des gouvernements) restent totalement inconscients et non préparés aux changements impliqués par la généralisation de l’IA », en restant bloqués sur son aspect « effrayant ».

👉 Et si une IA gérait intégralement votre trading crypto ?

Une annonce des Émirats arabes unis qui s'accompagne également d'une ouverture identique de la part du Dubai International Financial Centre (DIFC), devenant de ce fait « le premier centre financier natif de l'IA au monde, intégrant l'intelligence artificielle dans ses cadres juridiques, ses opérations commerciales, son développement des talents et son infrastructure physique ».

Selon les estimations annoncées, cette initiative devrait permettre de générer 3,5 milliards de dollars de retombées économiques, tout en créant dans le même temps 25 000 emplois pour accompagner le développement d'une « destination mondiale de premier plan pour les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle appliquée à la finance ».

L'évolution du DIFC comme premier centre financier au monde entièrement axé sur l'IA marque une étape décisive dans l'ascension de Dubaï en tant que capitale mondiale de la finance de demain, tout en renforçant son rôle dans l'établissement de nouvelles normes en matière d'innovation, de confiance et de compétitivité. S.E. Essa Kazim, gouverneur du DIFC

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Sources : HH Sheikh Mohammed, Cyril Fievet

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.