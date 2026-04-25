Comment investir dans l'armement et la défense en 2026 ? Voici les meilleures actions du secteur

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de réarmement mondial, le secteur de la défense s'impose comme l'une des thématiques d'investissement les plus suivies de la décennie. Drones, cybersécurité, missiles, véhicules blindés, spatial militaire : les besoins sont structurels et les carnets de commandes n'ont jamais été aussi remplis. Actions françaises éligibles au PEA, industriels européens, géants américains et ETF thématiques : voici notre guide complet pour investir dans l'armement et la défense en 2026.

Pourquoi investir dans l'armement et la défense en 2026 ?

L'industrie de la défense n'est plus un secteur de niche réservé aux investisseurs institutionnels. Le monde traverse une période de tensions géopolitiques rarement vue depuis la fin de la guerre froide, et cette instabilité alimente une demande structurelle pour les équipements militaires. Trois catalyseurs majeurs portent cette dynamique 👇

Un monde de plus en plus instable

Le nombre de conflits armés actifs dans le monde a atteint un niveau historiquement élevé. La guerre en Ukraine dure depuis 2022 et a profondément redessiné les priorités stratégiques en Europe. Le Moyen-Orient fait également état de tensions récurrentes entre Israël et ses voisins et d'une instabilité chronique dans la région du Golfe. En Asie-Pacifique, la question de Taïwan continue d'alimenter les tensions, tandis que la Corée du Nord poursuit ses essais balistiques.

Cette multiplication des foyers de tension pousse les États du monde entier à renforcer leurs capacités militaires, créant une demande durable pour l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense.

Un réarmement mondial sans précédent

Face à cette instabilité, la plupart des grandes puissances ont engagé des programmes de réarmement significatifs. L'Europe, après des années de sous-investissement militaire, accélère son rattrapage avec des enveloppes représentant plusieurs centaines de milliards d'euros. L'Allemagne a levé les contraintes constitutionnelles pesant sur ses dépenses de défense et les membres de l'OTAN s'engagent désormais à consacrer au moins 2 % de leur PIB à la défense.

De leur côté, les États-Unis maintiennent des budgets militaires très élevés, tandis que le Japon, l'Inde ou encore l'Arabie saoudite augmentent eux aussi leurs dépenses de manière notable. Cette dynamique n'est plus limitée à une zone géographique, elle est mondiale et s'inscrit dans un cycle long.

La défense entre dans une nouvelle ère technologique

La défense moderne ne se résume plus aux chars et aux missiles. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, les drones autonomes, la guerre électronique, le spatial militaire ou encore les technologies hypersoniques sont en train de transformer le secteur en profondeur. La guerre en Ukraine a joué un rôle d'accélérateur en démontrant que des drones à faible coût pouvaient mettre hors d'état des équipements valant plusieurs millions de dollars, ce qui a poussé de nombreuses armées à revoir leurs doctrines.

Les entreprises de défense positionnées sur ces nouvelles technologies bénéficient ainsi d'un double moteur : la hausse globale des budgets militaires et l'adoption croissante de capacités de nouvelle génération par les armées du monde entier.

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Comprendre le secteur de l'armement avant d'investir

Investir dans la défense nécessite de comprendre les différents segments qui composent cette industrie.

Les maîtres d'œuvre et intégrateurs sont les grandes entreprises capables de concevoir, assembler et livrer des systèmes d'armes complets : avions de combat, sous-marins, chars, systèmes de missiles, etc. Ils coordonnent des chaînes d'approvisionnement complexes impliquant des milliers de sous-traitants.

Les spécialistes de l'électronique de défense fournissent les radars, systèmes de communication, avionique, optronique et systèmes de guerre électronique. C'est souvent dans ce segment que se concentre la plus forte valeur ajoutée technologique.

Les fabricants de munitions et d'armement terrestre produisent les obus, missiles, véhicules blindés et systèmes d'artillerie. La reconstitution des stocks de munitions, notamment en Europe, représente un marché considérable pour ces entreprises.

Les acteurs de la cybersécurité et du renseignement protègent les infrastructures critiques et fournissent les outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle nécessaires aux opérations militaires modernes.

Enfin, pour les investisseurs qui ne souhaitent pas sélectionner des actions individuelles et limiter les risques / la volatilité, des ETF thématiques permettent d'investir dans un panier d'entreprises couvrant l'ensemble de ces segments.

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Les entreprises françaises de la défense

Les 3 principaux groupes français de défense sont cotés sur Euronext Paris et sont éligibles au PEA. C'est un avantage fiscal notable pour les investisseurs français qui souhaitent s'exposer au secteur de l'armement tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur les plus-values après 5 ans de détention.

Thales (HO)

Thales est un leader mondial de l'électronique de défense, de l'aérospatiale et de la cybersécurité. L'entreprise réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires dans la défense et l'autre moitié dans le civil, ce qui lui confère une diversification naturelle. Thales fournit les systèmes de communication, les radars et l'électronique embarquée pour une multitude de plateformes militaires, dont le Rafale de Dassault Aviation.

L'entreprise dirige le projet européen SEACURE (système de défense maritime polyvalent) et coordonne le projet EPIIC, financé par le Fonds Européen de Défense, qui rassemble 27 industriels de 12 pays pour concevoir les cockpits des avions de combat du futur.

Sa division cybersécurité est l'une des plus importantes au monde, positionnée sur la protection des infrastructures critiques et le chiffrement des communications gouvernementales.

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Dassault Aviation (AM)

Dassault Aviation est l'avionneur militaire français par excellence. L'entreprise conçoit et fabrique le Rafale, l'un des avions de combat multirôles les plus performants au monde, en service dans l'armée de l'air et la marine françaises ainsi que dans plusieurs pays partenaires (Inde, Égypte, Qatar, Indonésie, Grèce, Émirats arabes unis, entre autres). Le Rafale est régulièrement engagé en opérations extérieures et fait l'objet d'une demande internationale croissante.

Au-delà du militaire, Dassault Aviation produit la gamme Falcon, des avions d'affaires haut de gamme. L'entreprise est également impliquée dans le programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), le chasseur de nouvelle génération européen développé en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne, qui intégrera des drones de combat accompagnant l'avion.

Safran (SAF)

Safran est un motoriste et équipementier aéronautique de premier plan. Dans la défense, l'entreprise fournit les moteurs M88 qui propulsent le Rafale, ainsi que des systèmes de navigation inertielle, de l'optronique (caméras et systèmes de visée pour les véhicules) et des équipements pour les missiles et les drones. La filiale Safran Electronics & Defense est un acteur clé de la chaîne de guidage et de navigation des systèmes d'armes.

Safran est aussi un géant de l'aéronautique civile grâce à sa coentreprise CFM International (avec GE Aerospace), qui produit le moteur LEAP équipant les Airbus A320neo et Boeing 737 MAX. Cette double exposition civil/militaire offre un profil équilibré et résilient.

Les industriels européens de la défense

Les actions européennes de défense hors de France sont pour la plupart cotées sur des bourses européennes (Londres, Francfort, Milan). Certaines sont éligibles au PEA, d'autres non. Rheinmetall et Leonardo, cotées respectivement à Francfort et Milan, sont éligibles au PEA. BAE Systems, cotée à Londres, n'est plus éligible au PEA depuis le Brexit.

BAE Systems (BA.)

BAE Systems est le plus grand groupe de défense britannique et l'un des plus importants au monde. L'entreprise couvre un large spectre d'activités : production de l'Eurofighter Typhoon (en consortium avec Airbus et Leonardo), fabrication du char Challenger, construction de sous-marins nucléaires pour la Royal Navy dans le cadre du pacte AUKUS (Australie, Royaume-Uni, États-Unis) et systèmes de guerre électronique. BAE participe aussi au Global Combat Air Programme (GCAP), un programme de chasseur de 6e génération mené avec l'Italie et le Japon.

La diversification géographique de BAE est notable : l'entreprise réalise une part importante de ses revenus aux États-Unis, en Australie, au Moyen-Orient et en Europe, ce qui la rend moins dépendante d'un seul client.

Rheinmetall (RHM)

Rheinmetall est le premier groupe allemand de défense et l'un des principaux fabricants européens de véhicules blindés, de canons, de munitions et de systèmes d'artillerie. L'entreprise réalise environ 80 % de ses revenus dans la défense et 20 % dans le civil (composants automobiles).

L'entreprise est au cœur du réarmement européen : la reconstitution des stocks de munitions, épuisés notamment par le soutien à l'Ukraine, représente un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la décennie.

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L'entreprise a créé une coentreprise avec l'italien Leonardo, nommée Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), pour développer et produire la prochaine génération de chars et de véhicules de combat d'infanterie européens. Rheinmetall bénéficie également de la décision de l'Allemagne de lever ses contraintes budgétaires sur les dépenses de défense.

Leonardo (LDO)

Leonardo est le premier groupe italien de défense et l'un des leaders européens de l'électronique de guerre, des hélicoptères militaires et des systèmes de défense. L'entreprise réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires dans la défense.

Leonardo est impliqué dans des programmes majeurs comme l'Eurofighter Typhoon, le consortium MBDA (missiles) et la coentreprise LRMV avec Rheinmetall pour les véhicules blindés. La division hélicoptères de l'entreprise fournit des appareils militaires à de nombreuses forces armées, dont les NH90 et les AW101.

Leonardo est aussi présent aux États-Unis via sa filiale Leonardo DRS, spécialisée dans l'électronique de défense avancée, ce qui lui donne un accès direct au plus grand marché de la défense au monde.

Les géants américains de la défense

Les actions américaines de défense sont cotées sur le NYSE ou le NASDAQ. Elles ne sont pas éligibles au PEA et nécessitent un Compte-Titres Ordinaire (CTO) pour y investir depuis la France.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin est le plus grand groupe de défense au monde par chiffre d'affaires. L'entreprise est le maître d'œuvre du F-35 Lightning II, l'avion de combat de 5e génération le plus produit au monde, commandé par plus de 15 pays.

Au-delà de l'aéronautique, Lockheed Martin est présent dans les missiles et le contrôle de tir (systèmes THAAD et PAC-3), les systèmes spatiaux (satellites militaires, capsule Orion pour la NASA) et les hélicoptères militaires via sa filiale Sikorsky (Black Hawk, CH-53K).

L'entreprise entretient des contrats de très long terme avec le Pentagone et les gouvernements alliés des États-Unis, offrant une visibilité sur plusieurs décennies.

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Northrop Grumman (NOC)

Northrop Grumman est un pilier de la défense américaine, positionné sur les segments les plus stratégiques de l'industrie. L'entreprise est le constructeur du B-21 Raider, le bombardier furtif de nouvelle génération de l'US Air Force, et dispose d'un portefeuille varié de drones.

Northrop Grumman est également un acteur majeur du spatial militaire (satellites, systèmes de lancement) et de la cybersécurité de défense.

L'entreprise participe au programme NATO Alliance Ground Surveillance et investit dans les essaims de drones autonomes et l'intelligence artificielle appliquée au combat.

RTX Corporation (Raytheon Technologies)

RTX Corporation est née de la fusion entre Raytheon et United Technologies. L'entreprise occupe une position centrale dans la défense antimissile occidentale : elle fabrique les missiles Patriot (le système de défense antimissile le plus déployé au monde), les missiles Stinger, les radars avancés et les systèmes de guerre électronique.

RTX est aussi un acteur majeur de l'aéronautique civile via ses divisions Pratt & Whitney (moteurs d'avions) et Collins Aerospace (avionique et systèmes embarqués). Cette double exposition militaire et civile offre un profil équilibré et diversifié, moins dépendant d'un seul cycle de commandes.

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies est spécialisée dans l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle appliquées à la défense et au renseignement. Ses plateformes Gotham et Foundry sont utilisées par les principales agences de renseignement américaines (CIA, NSA), le département de la Défense, l'armée britannique et de nombreux alliés de l'OTAN pour la conscience situationnelle en temps réel, la fusion de données multi-capteurs et l'aide à la décision opérationnelle.

Les ETF pour investir dans l'armement

Pour les investisseurs qui ne souhaitent pas sélectionner des actions individuelles, les ETF thématiques permettent d'investir dans un panier d'entreprises couvrant l'ensemble du secteur de la défense. Voici les deux ETF les plus pertinents de notre sélection.

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense (ISIN : LU3047998896)

L'ETF de BNP Paribas Easy est l'un des rares ETF défense éligibles au PEA, ce qui en fait une option particulièrement intéressante pour les investisseurs français souhaitant profiter du cadre fiscal avantageux du Plan d'Épargne en Actions. Il réplique l'indice Bloomberg Europe Defense Select, conçu pour refléter la performance d'une trentaine d'entreprises européennes cotées impliquées dans l'industrie de la défense.

La diversification couvre plusieurs sous-secteurs : aéronautique militaire, électronique de défense, cybersécurité, construction navale et armement terrestre. On y retrouve des noms comme Rheinmetall, Thales, Leonardo, Safran ou encore Saab. L'ETF exclut les valeurs britanniques, condition nécessaire à l'éligibilité PEA depuis le Brexit. Avec des frais de gestion de seulement 0,18 % par an, c'est aussi l'un des ETF défense les moins chers du marché.

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VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) (ISIN : IE000YYE6WK5)

Contrairement à l'ETF BNP Paribas centré sur l'Europe, l'ETF de VanEck offre une exposition mondiale à l'industrie de la défense avec une pondération d'environ 55 % aux États-Unis, complétée par des acteurs européens majeurs (France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne). L'indice MarketVector Global Defense Industry cible les entreprises spécialisées dans les technologies de défense, la cybersécurité à grande échelle et les services de défense. Les principales positions incluent RTX Corp, Thales, Leonardo et Palantir Technologies.

L'ETF applique un filtre d'exclusion des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes biologiques et chimiques). Cet ETF n'est pas éligible au PEA et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). C'est l'option la plus adaptée pour les investisseurs souhaitant une exposition globale au secteur, incluant les géants américains comme Lockheed Martin, Northrop Grumman et RTX.

Avec quelle plateforme investir dans l'armement et la défense ?

Les actions et ETF liés à l'armement sont de plus en plus populaires et ils sont disponibles sur la majorité des plateformes. Les entreprises françaises et l'ETF de BNP Paribas étant éligibles au PEA, il est important de savoir quel courtier proposer cette option. Découvrez une sélection de courtiers pour investir dans la défense (frais, dividendes, avis) 👇

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Les risques à connaître avant d'investir dans l'armement

Le secteur de la défense présente des risques spécifiques qu'il convient de maîtriser avant tout investissement.

Des valorisations qui intègrent déjà beaucoup d'optimisme : depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises de défense cotées ont vu leurs cours progresser fortement. Les marchés ont déjà intégré une grande partie de la hausse attendue des budgets militaires. Investir aujourd'hui revient à parier sur une nouvelle vague de dépenses encore plus importante que celle déjà anticipée, et tout ralentissement des commandes pourrait entraîner des corrections significatives.

La dépendance aux contrats gouvernementaux : entre 80 % et 95 % du chiffre d'affaires des entreprises de défense dépend de commandes gouvernementales. Un changement de gouvernement, une révision budgétaire ou un virage diplomatique peuvent affecter les perspectives d'une entreprise du jour au lendemain, même si les contrats pluriannuels offrent une certaine protection.

Le risque géopolitique à double tranchant : si les tensions géopolitiques alimentent la demande, une résolution diplomatique d'un conflit majeur pourrait temporairement peser sur le secteur. L'annonce de négociations de paix en Ukraine a par exemple provoqué des corrections brutales sur certaines valeurs de défense par le passé.

Des cycles de production très longs : les programmes d'armement s'étalent sur des décennies. Les retards techniques, les dépassements de coûts et les annulations de programmes et de commandes sont des risques inhérents au secteur.

La dimension éthique : investir dans l'armement soulève des questions morales que chaque investisseur doit considérer. De nombreux fonds ESG excluent explicitement le secteur de leurs portefeuilles. La décision d'y investir doit être alignée sur les valeurs personnelles de chacun autant que sur ses objectifs financiers.

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