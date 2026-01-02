L'Iran compte échanger des cryptomonnaies contre des missiles balistiques

L’Iran compterait continuer à utiliser des cryptomonnaies pour s’armer, selon un rapport du Financial Times. Les actifs serviraient à acheter des missiles balistiques, des vaisseaux de guerre et d’autres types d’armement.

L’Iran mise sur les cryptomonnaies pour son armement

Le rapport du Financial Times indique que le ministère de la Défense d’Iran a fait part de son intérêt pour les cryptomonnaies cette semaine. Le pays, qui fait l’objet de lourdes sanctions internationales, utilise déjà les crypto-actifs pour contourner les limitations qui lui sont imposées.

Le ministère de la Défense souhaiterait cependant aller plus loin et utiliser les cryptomonnaies pour se fournir en missiles balistiques, en vaisseaux de guerre et en autres types d’armement « avancés ».

Le Centre d’exportation du ministère iranien de la Défense […] déclare qu’il est prêt à négocier des contrats militaires permettant des paiements en monnaies numériques. [C’est] l’un des premiers cas connus où un État-nation a publiquement indiqué sa volonté d’accepter des cryptomonnaies comme moyen de paiement pour l’exportation de matériels militaires stratégiques.

Esquiver les sanctions internationales

L’Iran étend ses outils d’évasion, qui lui permettent de circonvenir les sanctions internationales. Le mois dernier, les États-Unis avaient ainsi annoncé qu’ils avaient sanctionné 29 navires d’une « flotte fantôme » servant à la livraison clandestine de pétrole iranien.

Le pays, qui a fait l’objet de frappes américaines sur ses installations nucléaires, aurait également alimenté son programme grâce aux cryptomonnaies.

Par ailleurs, bien qu’il soit difficile de confirmer ces chiffres, l’Iran aurait représenté 4,5 % de la puissance de calcul utilisée pour miner du Bitcoin en 2021, selon Reuters. En raison de l’opacité des transactions, on ne peut estimer avec exactitude l’ampleur des réseaux de cryptomonnaies utilisés par l’Iran.

Il est intéressant de noter que les pays subissant de fortes sanctions économiques, à l’instar de l’Iran, la Russie ou le Vénézuéla, se tournent vers les cryptomonnaies. Cela souligne l’aspect décentralisé de ces dernières, qui ont été pensées pour fonctionner en dehors du contrôle des États.

Source : Financial Times

