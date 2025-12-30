Démission du gouverneur de la banque centrale, inflation galopante, manifestations... Que se passe-t-il en Iran ?

L’inflation galopante et la dévaluation record de la monnaie locale, le rial, ont conduit à des manifestations massives en Iran. Le gouverneur de la banque centrale vient de démissionner.

Les Iraniens asphyxiés par l’inflation et la dévaluation du rial

Le rial iranien (IRR) a connu un nouveau plus bas ce dimanche. Un dollar vaut désormais 1,42 million d’IRR sur le marché parallèle. C’est une chute monumentale depuis l’arrivée à la tête de la banque centrale de Mohammed Reza Farzin, en 2022. Le cours du rial a en effet perdu 230 % dans l’intervalle.

En parallèle, le coût de la vie a explosé. En décembre, l’inflation s’est établie à 42 % en Iran, avec des prix de la nourriture qui ont augmenté de 72 %. Les prix des produits de santé ont quant à eux augmenté de 50 %.

Les Iraniens ont vu leur épargne fondre ces dernières années, avec des problèmes d’approvisionnement persistants. En retour, un marché noir massif s’est développé, avec également une explosion du travail au noir.

Vers une hyperinflation ?

L’Iran vacille donc vers une éventuelle hyperinflation, avec une monnaie qui ne parvient pas à freiner sa chute. Le rial souffre des sanctions internationales qui pèsent sur l’Iran, avec des exportations pétrolières qui ont également chuté.

Le gouvernement fait par ailleurs face à un déficit public chronique, financé par une création monétaire non jugulée : cela alimente la chute vertigineuse du cours du rial. Face à cela, les Iraniens qui le peuvent ont eu tendance à fuir vers le dollar ou l’or.

Manifestations massives et démission du gouverneur de la banque centrale

Les médias locaux rapportent des manifestations massives qui ont lieu depuis hier. Selon l’agence de presse IRNA, des rassemblements ont eu lieu à Téhéran et à Isfahan, Shiraz et Mashhad.

Il s’agirait des plus grandes manifestations depuis 2022, dans un pays où la population reste particulièrement muselée. Le gouvernement planifierait d’augmenter encore les impôts à partir du Nouvel An iranien, une information qui a alimenté les manifestations.

En réaction, Mohammed Reza Farzin a démissionné de son poste de gouverneur de la banque centrale. Le président Massoud Pezechkian a nommé l’ancien ministre de l’Économie Abdolnaser Hammati en tant que nouveau gouverneur.

La démission du gouverneur et le retour à une figure connue peuvent être considérés comme une tentative d’apaisement de la part du gouvernement. Mais il faudra plus que cela pour réellement infléchir la trajectoire économique de l’Iran.

Source : CNN

