Bitcoin, stablecoins et « slop » IA, l’étrange assurance maritime annoncée par l’Iran

L’Iran affirme vouloir monétiser le passage dans le détroit d’Ormuz avec une assurance maritime payable en Bitcoin et en stablecoins. Mais le site Hormuz Safe, censé porter cette initiative, affiche des moyens de paiement incohérents, une adresse BTC tronquée, des réseaux sociaux fantômes et des visuels qui ressemblent à du « slop » généré par l’IA.

L’Iran veut monétiser le détroit d’Ormuz grâce à Bitcoin

Le détroit d’Ormuz reste l’un des passages maritimes les plus stratégiques au monde, où une part importante du pétrole et du gaz naturel liquéfié transportés par voie maritime y transite, ce qui en fait à la fois un corridor commercial, un levier diplomatique et un point de tension militaire.

Selon un article du Financial Times publié au mois d'avril, Hamid Hosseini, porte-parole de l’ « Iran Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters Union », l'armée iranienne permettrait à certains navires de passer le détroit en échange d'un paiement de 1 dollar par baril en Bitcoin.

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L’idée a ensuite pris une autre forme avec Hormuz Safe, une plateforme d’assurance maritime lancée par le régime, présentée par Fars News, média proche des autorités iraniennes, au mois de mai.

Selon Fars, le ministère iranien de l’Économie travaillait sur un modèle permettant de gérer le passage dans le détroit via des polices d’assurance et évoquait un potentiel de revenus supérieur à 10 milliards de dollars cette année.

En théorie, le récit est cohérent avec l’usage que certains États sous sanctions peuvent chercher à faire de Bitcoin, c'est-à-dire utiliser un réseau de paiement international, incensurable et indépendant de SWIFT.

Le site présente Hormuz Safe comme une plateforme maritime complète basée à Bandar Abbas, avec assurance, suivi des navires, sécurité, remorquage, avitaillement, catering et réponse d’urgence. Il revendique également plus de 15 000 opérations sécurisées, 99,9 % d’intégrité opérationnelle et plus de 500 personnels spécialisés.

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Hormuz Safe ressemble surtout à une arnaque remplie de « slop » IA

Le site Hormuz Safe affirme accepter Bitcoin, Lightning, USDT et USDC, mais aussi SWIFT, Visa, Mastercard et American Express, alors que l’intérêt même de Bitcoin dans ce dossier vient des embargos américains et européens qui coupent l’Iran d’une partie des services financiers occidentaux.

Sans explication supplémentaire, cette liste ressemble davantage à un remplissage automatique généré par intelligence artificielle qu’à une architecture de paiement crédible.

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À certains endroits, le site évoque une large palette de moyens de paiement, dans ses conditions générales, il mentionne plutôt le rial iranien (IRR) et le BTC. Même l’adresse Bitcoin affichée n’est pas réelle, puisqu’elle apparaît tronquée : « bc1q2sf4…j8pmt39kvqx ».

Les certifications mises en avant, comme ISO 9001:2015, PCI-DSS Level 1 ou SOC 2, ne renvoient pas non plus vers des registres publics facilement vérifiables. À cela s’ajoutent des liens vers Twitter, Instagram ou Telegram qui ne mènent pas vers des comptes clairement actifs ou cohérents, ainsi que des visuels très génériques.

Le tout donne l’impression d’un « slop » IA, c’est-à-dire un contenu généré automatiquement, peu relu, et rempli d’éléments plausibles en apparence mais incohérents dans le détail.

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Source : Hormuz Safe

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