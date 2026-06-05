La clarté réglementaire revendiquée par le projet américain de législation du marché crypto, CLARITY Act, se heurte à un flou de plus en plus important au sujet de sa possible adoption avant la fin de l’année. Une nécessité, selon la sénatrice Cynthia Lummis, au risque de voir la Chine écrire les règles de ce nouveau paradigme financier.

CLARITY Act : encore « plusieurs étapes délicates et conflictuelles à franchir »

Alors que le projet américain de réglementation du marché crypto, CLARITY Act, a enfin réussi à trouver un compromis sur la question très sensible des rendements applicables aux stablecoins, adopté par la Commission bancaire du Sénat à la mi-mai, la possibilité de le voir effectivement mis en pratique avant la fin de l'année reste aléatoire.

Une éventualité que les analystes du géant bancaire JPMorgan envisagent encore comme possible, même s'il ne manque pas de préciser que la fenêtre législative disponible se serait considérablement rétrécie, en particulier avec l'approche des élections de mi-mandat possiblement défavorables au camp républicain.

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En effet, il resterait encore « plusieurs étapes délicates et potentiellement conflictuelles à franchir », dont l'obtention de 60 voix en séance plénière au Sénat, une harmonisation nécessaire avec la version adoptée par la Chambre des représentants et enfin la signature de Donald Trump, qui réclame cette échéance depuis déjà plusieurs mois.

Une équation à laquelle il ne faut pas oublier d'ajouter l'exigence principale du parti démocrate, au sujet d'une série de dispositions éthiques qui permettraient notamment d'éloigner les responsables politiques du marché des cryptomonnaies, afin d'éviter tout risques de délits d'initiés.

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« Il faut agir maintenant, avant que Pékin ne se décide à le faire »

Dans ce contexte, le secrétaire au Trésor Scott Bessent pousse de toutes ses forces pour faire adopter le CLARITY Act avant cet été, en promettant dans le même temps qu'il « avance aussi vite que possible » sur le dossier présenté comme « compliqué » de la réserve stratégique de Bitcoin, sans toutefois fixer de délai dans ce cas précis.

Autant d'hésitations et de détours qui semblent agacer la sénatrice républicaine Cynthia Lummis, fervente adepte du Bitcoin et des cryptomonnaies depuis de nombreuses années.

Le risque ? Offrir la construction de ce nouveau paradigme financier mondial à d'autres pays, comme la Chine. Car, de toute évidence, l'Europe et son cadre réglementaire MiCA déjà effectif ne font même pas partie de cette équation...

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L'Amérique a construit le système financier dominé par le dollar qui a ancré la stabilité mondiale pendant un siècle. Le CLARITY Act permet de garantir que nous allons construire la prochaine ère financière. Il faut agir maintenant, avant que Pékin ne se décide à la faire. Cynthia Lummis

Une exigence de rapidité qui risque toutefois de rencontrer quelques obstacles de taille, comme par exemple le patron de JPMorgan en personne, Jamie Dimon, qui annonçait il y a peu que le secteur bancaire ne se soumettrait pas à Coinbase. Une déclaration enflammée critiquée par Cynthia Lummis qui l'invite à prendre le temps de lire un peu mieux le projet de loi récemment remanié.

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Source : Cynthia Lummis

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