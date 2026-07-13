Trump réinvestit ses gains crypto en actions et obligations

Donald Trump a réinvesti une large partie de ses 1,4 milliard de dollars de gains crypto dans des actions et des obligations, selon ses déclarations officielles.

Trump réinvestit ses gains crypto dans des actions et des obligations

Donald Trump a redirigé une part significative de ses profits crypto vers des actifs financiers classiques, principalement des actions et des obligations, selon une analyse de ses déclarations financières menée par Reuters. Ses portefeuilles traditionnels auraient au moins quadruplé en deux ans, à mesure que l’argent de la crypto affluait sur ses comptes.

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Fin 2025, ces placements traditionnels étaient valorisés entre 703 millions et 2,6 milliards de dollars, contre 225 à 608 millions un an plus tôt. Les déclarations officielles rapportent les montants sous forme de fourchettes, ce qui empêche de connaître l’allocation exacte.

Autrement dit, l’homme qui promet de faire des États-Unis « la capitale mondiale de la crypto » place lui-même une part significative de ses profits dans des instruments financiers bien plus traditionnels.

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1,4 milliard de dollars de revenus crypto en 2025

Dans une déclaration financière obligatoire de 927 pages, Donald Trump avait rapporté plus de 1,4 milliard de dollars de revenus liés à ses projets crypto sur l’année écoulée. Dans le détail, 635 millions proviennent de royalties versées par Celebration Coins, l’entité derrière le memecoin $TRUMP, et plus de 500 millions de World Liberty Financial, la société crypto cofondée par ses fils.

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Le président n’a toutefois pas totalement quitté l’écosystème. Il détiendrait encore 15,75 milliards de tokens de gouvernance World Liberty, valorisés à plus de 50 millions de dollars, avec un calendrier de vesting plus long que celui du public. Les sociétés qui gèrent ses intérêts dans WLFI et le memecoin détenaient au moins 160 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) fin 2025, contre seulement 1 à 5 millions un an plus tôt.

Un profit rapide suivi d’un repli vers les actifs classiques

Pour les neuf experts en actifs numériques consultés par Reuters, le constat est sans appel. La déclaration décrirait l’activité d’un homme qui ne considère pas la crypto comme un vecteur de conservation de son patrimoine. Trump n’aurait d’ailleurs pas déclaré d’actions dans les deux sociétés crypto cotées soutenues par ses fils Eric Trump et Donald Trump Jr.

Bien que le président parle des actifs numériques comme de la frontière de la finance et veuille faire des États-Unis la capitale crypto du monde, le formulaire de déclaration suggère que sa stratégie personnelle consiste à faire un profit rapide via la crypto, à travers la vente de son memecoin et de tokens World Liberty, puis à investir ces bénéfices dans des actifs traditionnels comme des actions et des obligations. Timothy Massad, ancien président de la CFTC, cité par Reuters.

Le porte-parole de la Trump Organization évoque un « bilan conservateur » et une « forte liquidité », sans expliquer pourquoi les profits crypto ont été redirigés vers la bourse. La Maison-Blanche précise que les avoirs du président sont gérés dans des comptes « entièrement discrétionnaires » par des institutions tierces indépendantes.

Des pertes lourdes pour les investisseurs particuliers

Le contraste est violent avec le sort des acheteurs du memecoin $TRUMP. Le token cote actuellement 1,56 dollar, très loin de son sommet historique à 73,58 dollars atteint en janvier 2025, soit une chute de près de 98 %. Une précédente enquête de Reuters estimait que les investisseurs particuliers des quatre principaux projets crypto liés à Trump avaient perdu 2,3 milliards de dollars à fin avril.

Le cas de Fatime Elrgdawy, ingénieure logiciel en Californie, illustre ce déséquilibre, comme l'a rapporté Reuters. Ses 2 000 dollars investis dans $TRUMP valaient moins de 120 dollars fin mai. Pendant ce temps, la famille Trump aurait empoché des centaines de millions de dollars sur ces ventes de tokens, avec un apport en capital minimal.

L’écart entre le discours pro-crypto de l’exécutif et la stratégie patrimoniale personnelle du président alimente les critiques sur d’éventuels conflits d’intérêts, que la Maison-Blanche continue de rejeter en bloc.

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Sources : Reuters, BBC

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