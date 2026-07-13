La Robinhood Chain continue sa percée – Récap crypto du weekend du 11 au 12 juillet 2026

Un week-end marqué par la montée fulgurante de la Robinhood Chain, des décisions politiques majeures aux États-Unis et plusieurs événements marquants sur Ethereum et la régulation internationale. Voici les faits essentiels qui ont rythmé le marché crypto et financier.

Robinhood Chain dépasse Ethereum

Robinhood a pris d’assaut la DeFi en seulement dix jours. Sa Robinhood Chain, lancée le 1er juillet 2026, représentait déjà plus de la moitié du volume quotidien de DEX sur Solana, avant de dépasser Ethereum lui-même en volume d’échanges sur 24 heures selon DefiLlama. Ce succès, notamment porté par les actions tokenisées et le DEX Arcus de dYdX, lui a permis d’intégrer le top 5 des réseaux les plus actifs de la DeFi.

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Adoption record des actions tokenisées

Les actions tokenisées de Robinhood ont continué leur ascension, avec plus de 40 000 détenteurs après une hausse de 10x en une semaine. Ce développement confirme la tendance forte autour de la tokenisation d’actifs, renforçant la place de Robinhood comme acteur central du nouveau narratif DeFi.

Trump bloque la MNBC américaine

Donald Trump a refusé de signer le projet de loi sur le logement adopté par le Congrès, entraînant par ricochet l’adoption d’une interdiction de lancer une MNBC américaine jusqu’en 2030. Cette décision s’inscrit dans sa politique de soutien aux cryptomonnaies décentralisées face aux monnaies numériques de banque centrale.

Ethereum et IA : alliance raisonnée

La Fondation Ethereum a confirmé que ses agents d’IA avaient détecté de réelles failles dans le protocole. Toutefois, elle a souligné que le jugement humain restait « la principale couche de sécurité », l’IA servant d’outil d’assistance pour renforcer la fiabilité du réseau.

Le FMI alerte sur les stablecoins

Le Fonds monétaire international a mis en garde contre les risques que représentent les stablecoins adossés au dollar américain. Selon le FMI, ces actifs pourraient provoquer des fuites bancaires massives en période de crise et menacer la souveraineté monétaire de certains États, notamment dans des pays comme la Turquie.

Coinbase et la police de Singapour déjouent une arnaque

Coinbase a aidé la police de Singapour à contrer une vaste escroquerie crypto estimée à plus de 4,2 millions de dollars. Plus de 145 victimes potentielles ont été protégées, illustrant la montée en puissance des exchanges dans la lutte contre la fraude à l’international.

Custodia Bank contre la Fed

Custodia Bank, une institution pro-crypto du Wyoming, a saisi la Cour suprême des États-Unis pour contester le refus de la Réserve fédérale de lui donner accès au système de paiement de la Fed. Cette affaire marque un nouvel épisode des tensions entre le secteur bancaire crypto-friendly et la banque centrale américaine.

Le regard de Mark Yusko sur l’IA et Bitcoin

Mark Yusko a déclaré que la bulle de l’intelligence artificielle était vouée à éclater, tout en s’interrogeant sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l’avenir de Bitcoin.

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