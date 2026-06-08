MetaMask lance Agent Wallet pour automatiser vos transactions crypto onchain

MetaMask passe à l’ère agentique. Le portefeuille historique de l'univers crypto vient de dévoiler Agent Wallet, un produit qui permet à une intelligence artificielle d’exécuter des transactions onchain à votre place. Un pari sur l’automatisation du trading, encadré par plusieurs couches de sécurité.

MetaMask Agent Wallet, un portefeuille pensé pour les IA

MetaMask a officialisé le lancement d’Agent Wallet, un portefeuille conçu pour être piloté par un agent IA. L’idée est simple, vous connectez votre framework d’IA préféré, vous définissez des règles et l’agent exécute des trades onchain dans ce cadre, sans intervention manuelle à chaque étape.

Le produit est compatible avec plusieurs intelligences artificielles populaires comme Claude Code, Codex, Cursor, OpenClaw, Hermes ou OpenCode. L’installation passe par une interface en ligne de commande (CLI) et des « skills » dédiés au framework choisi. Côté réseaux, MetaMask annonce une prise en charge complète des blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM), ainsi que de HyperLiquid.

L’accès est pour l’instant limité à un programme d’Early Access, avec un nombre de places restreint pour les premiers utilisateurs.

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Deux modes de trading, des règles fixées par l’utilisateur

Pour cadrer l’autonomie de l’agent, MetaMask propose deux profils.

Le mode Guard vise les traders du quotidien. L’agent ne peut interagir qu’avec une liste blanche de protocoles, avec des limites de dépenses journalières et une double authentification (2FA) déclenchée pour toute action en dehors du cadre défini.

Le mode Beast, lui, s’adresse aux utilisateurs avancés. L’agent peut interagir avec n’importe quel protocole, mais les transactions identifiées comme malveillantes restent bloquées et soumises à validation 2FA. Les approbations passent par des notifications push, par e-mail ou via l’application mobile MetaMask, avec un délai de 5 minutes avant rejet automatique.

L’utilisateur conserve ses clés privées, qu’il peut exporter à tout moment. Les développeurs peuvent également apporter leurs propres clés tout en bénéficiant du système de sécurité de MetaMask.

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Trois couches de sécurité avant chaque transaction

C’est sans doute l’argument central du produit. Chaque transaction EVM passe par un dispositif de sécurité obligatoire en trois étapes. D’abord, une simulation détaille les changements de soldes, les approbations et les frais avant signature. Ensuite, un scan de menaces s’appuie sur Blockaid pour bloquer automatiquement les transactions malveillantes, avec une couverture Transaction Protection annoncée jusqu’à 10 000 dollars par mois. Enfin, l’exécution intègre une protection contre la Maximal Extractable Value (MEV) pour limiter la valeur captée par les bots.

Cette approche reflète une tendance de fond : les wallets cherchent à devenir des couches d’exécution pour les IA, plus seulement des coffres-forts. Coinbase a ouvert la voie avec son protocole Payments MCP, et le layer 2 Base propose désormais une connexion directe à des modèles comme ChatGPT et Claude.

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Une étape de plus pour MetaMask, dans un contexte de risques IA

Avec Agent Wallet, MetaMask poursuit l’élargissement de son périmètre. En quelques mois, le portefeuille a intégré le support natif du Bitcoin, les actions tokenisées d’Ondo, les marchés prédictifs de Polymarket et le stablecoin USDCV de Société Générale-FORGE.

Reste une question de fond. L’automatisation par IA ouvre de nouvelles surfaces d’attaque, comme l’ont montré les incidents récents autour de compétences malveillantes sur OpenClaw ou les inquiétudes liées à l’accès non autorisé à Claude Mythos. Le pipeline de sécurité affiché par MetaMask est ambitieux, mais sa robustesse en conditions réelles devra être confirmée à mesure que l’Early Access s’ouvrira. La date de lancement public n’a pas été communiquée.

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Source : MetaMask, page officielle Agent Wallet

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