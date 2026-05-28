Le layer 2 Base lance un outil IA qui permet de gérer ses cryptos via ChatGPT et Claude

L’intelligence artificielle s’impose dans de nombreux domaines, jusqu’à revoir notre manière de gérer nos portefeuilles crypto. Une dynamique dans laquelle s’inscrit le layer 2 Base, qui propose désormais une connexion MCP pour des IA populaires comme ChatGPT, Claude et Cursor. C’est-à-dire ?

Base MCP peut désormais se connecter à votre agent IA

Difficile de faire l'impasse sur le développement de l'intelligence artificielle, avec des fonctionnalités toujours plus avancées qui permettent désormais de réaliser des paiements en cryptomonnaies, de maximiser vos rendements sur les stablecoins ou de gérer votre portefeuille crypto en temps réel.

Une dernière option que le layer 2 Base souhaite désormais proposer à ses utilisateurs, à l'aide d'une option MCP (Model Context Protocol) capable de connecter des IA populaires à certains outils, mais également à des applications externes. Nom de code : « Base MCP ».

👉 Crypto et IA : les 10 meilleures cryptomonnaies de l'intelligence artificielle à suivre en 2026

Connectez votre compte Base (celui utilisé dans l’application Base) à votre agent IA et utilisez de simples commandes pour échanger des tokens, transférer des fonds, suivre votre portefeuille et accéder à l’écosystème Base directement depuis le chat. Base

Un service qui intègre pour le moment les principaux LLM actuels qui acceptent le MCP - comme ChatGPT, Claude, Codex, ou encore Cursor - permettant ainsi à votre agent IA préféré « de vous aider à effectuer des actions on-chain de manière sécurisée », tout en gardant le contrôle sur leur validation effective avec votre compte Base.

Créez un compte sur Coinbase et recevez 15 € en Bitcoin après votre 1er trade

Une option qui implique également certains protocoles DeFi

Selon les termes du communiqué officiel de Base ce service devrait permettre de :

Transférer des fonds ;

Échanger des tokens ;

Vérifier des soldes ;

Consulter l’historique des transactions ;

Utiliser des applications et protocoles compatibles de l’écosystème ;

En effet, cette option MCP implique une interaction possible avec des protocoles DeFi de premier plan tels que Morpho, Moonwell, Aerodrome, Bankr, Avantis, Virtuals et Uniswap, et d’autres à venir. De quoi couvrir des opérations de type prêt et emprunt (lending), swap, contrats perpétuels, mais également de participer aux nouveaux lancements de tokens et d’agents IA sur Base.

📰 Un agent IA paie une pizza en Bitcoin pour son humain

Base MCP représente une première étape pour rendre l'économie on-chain plus facile à utiliser grâce à l'IA en vous aidant à naviguer dans son écosystème d'une manière plus personnalisée et compréhensible. Base

Une initiative qui n'est pas la seule, comme le démontre une initiative similaire - nommée co-invest - présentée par la plateforme Liquid comme un moyen de réaliser des opérations de trading directement via ChatGPT et Claude.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Sources : Base, Liquid

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.