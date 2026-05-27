Faut-il acheter l'action Micron Technology (MU) en 2026 ?

Micron Technology a franchi un cap historique le 26 mai 2026, l'entreprise est devenue le 3e fabricant de mémoire de l'histoire à dépasser les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Portée par une pénurie mondiale de mémoire liée à l'explosion de l'IA, l'action MU a plus que triplé depuis le début de l'année. La question n'est plus de savoir si Micron compte dans la course à l'IA, mais de savoir si l'action Micron mérite encore d'être achetée à ce niveau de valorisation.

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Micron Technology, revenons d'abord sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place stratégique qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'intelligence artificielle.

Qu'est-ce que Micron Technology ?

Micron Technology est une entreprise américaine de semi-conducteurs fondée en 1978 dont le siège est à Boise, dans l'Idaho. Elle est l'une des leaders mondiales de la conception et de la fabrication de mémoire et de solutions de stockage.

Contrairement aux concepteurs de puces logiques comme Nvidia ou AMD, Micron est spécialisée dans la mémoire, un composant indispensable au fonctionnement de tout système informatique. L'entreprise produit deux grandes familles de produits :

La DRAM (Dynamic Random Access Memory), la mémoire vive qui stocke temporairement les données en cours de traitement. C'est le cœur de l'activité de Micron et le segment le plus exposé à l'IA ;

(Dynamic Random Access Memory), la mémoire vive qui stocke temporairement les données en cours de traitement. ; La NAND, la mémoire flash non volatile utilisée pour le stockage de masse (SSD), conserve les données même hors tension.

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Au sein de la DRAM, un sous-segment est devenu central dans la thèse d'investissement : la HBM (High Bandwidth Memory). Il s'agit d'un empilement de puces de mémoire DRAM (un peu comme un immeuble) placé directement à côté des processeurs graphiques (GPU) pour les alimenter en données à très haute vitesse. Chaque accélérateur IA de Nvidia ou d'AMD intègre désormais d'importantes quantités de HBM, ce qui en fait le composant le plus recherché du secteur.

Micron est l'un des 3 seuls fabricants de mémoire d'envergure mondiale, aux côtés des sud-coréens SK Hynix et Samsung. Surtout, c'est le seul grand producteur de mémoire basé aux États-Unis, un statut qui prend une importance stratégique croissante dans le contexte géopolitique actuel.

En décembre 2025, Micron a d'ailleurs connu un tournant en annonçant son retrait progressif du marché de la mémoire grand public (la marque Crucial), afin de réorienter l'intégralité de ses capacités de production vers les clients des datacenters et de l'IA.

Micron franchit les 1 000 milliards de dollars de capitalisation

Le 26 mai 2026, l'action Micron a bondi d'environ 18 à 19 % en une seule séance, propulsant pour la première fois sa capitalisation boursière au-delà des 1 000 milliards de dollars. L'entreprise rejoint ainsi un club très fermé de géants des semi-conducteurs aux côtés de Nvidia, Broadcom, TSMC et Samsung.

Le catalyseur immédiat de cette envolée a été une révision spectaculaire de la part de la banque UBS, qui a relevé son objectif de cours de 535 à 1 625 dollars, soit un quasi-triplement. Cet objectif, le plus élevé parmi les 46 institutions financières qui couvrent le titre, implique une valorisation approchant les 1 800 milliards de dollars à horizon d'un an. UBS a justifié sa décision par les accords d'approvisionnement à long terme qui sécurisent les volumes et fixent partiellement les prix, ce qui pourrait stabiliser des résultats historiquement très volatils.

Cette progression n'est pas un événement isolé. L'action Micron a plus que triplé depuis le début de l'année 2026 et a été multipliée par près de sept à huit sur les douze derniers mois. Quelques semaines auparavant seulement, l'entreprise venait de dépasser les 700 milliards de dollars de capitalisation. Micron a également été intégrée à l'indice S&P 100 en mars 2026, ce qui génère des achats automatiques de la part des fonds indiciels qui répliquent cet indice.

Indicateur Valeur Capitalisation boursière Plus de 1 000 milliards de dollars Performance depuis le 1er janvier 2026 Plus de +200 % Performance sur 1 an Environ +600 à +700 % Objectif de cours le plus élevé (UBS) 1 625 $ (soit 1 800 milliards $ de capitalisation) Prochains résultats trimestriels 1er juillet 2026 (fiscal Q3 2026)

Données du 27 mai 2026. Les performances boursières sont fournies à titre indicatif et évoluent en permanence

Les résultats financiers de Micron en 2026

Micron fonctionne avec un exercice fiscal décalé : son deuxième trimestre fiscal 2026 s'est achevé le 26 février 2026. C'est donc le dernier trimestre dont les résultats complets sont disponibles, le troisième trimestre fiscal devant être publié le 1er juillet 2026.

Indicateur Q2 fiscal 2025 Q2 fiscal 2026 Variation annuelle Chiffre d'affaires total 8,05 milliards $ 23,86 milliards $ +196 % Revenus DRAM 6,12 milliards $ 18,8 milliards $ +207 % Revenus NAND 1,86 milliard $ 5,0 milliards $ +169 % Bénéfice net (non-GAAP) 1,56 milliard $ 14,02 milliards $ x9 BPA (non-GAAP) 1,56 $ 12,20 $ x7,8 Prévision Q3 (chiffre d'affaires) / Environ 33,5 milliards $ (±750M) Nouveau record attendu

Source : Micron Q2 fiscal 2026 Financial Results, 18 mars 2026

Ces chiffres traduisent une transformation profonde. Le chiffre d'affaires du 2e trimestre fiscal 2026 a presque triplé sur un an et progressé de 75 % par rapport au trimestre précédent, marquant un 4e record trimestriel consécutif. La DRAM représente désormais environ 79 % des revenus, contre 21 % pour la NAND.

Pour le 3e trimestre fiscal, Micron table sur un chiffre d'affaires d'environ 33,5 milliards de dollars et un BPA non-GAAP autour de 19,15 dollars : cette seule prévision trimestrielle dépasse le chiffre d'affaires annuel de chacun des exercices de l'entreprise jusqu'en 2024. Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé une hausse de 30 % du dividende trimestriel, un signal de confiance dans la solidité durable de l'activité.

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Le positionnement de Micron face à SK Hynix et Samsung

Le marché mondial de la mémoire est un oligopole : Micron et les entreprises sud-coréennes SK Hynix et Samsung se partagent entre elles la quasi-totalité de la production de DRAM et 100 % du marché de la HBM. Comprendre la position relative de Micron face à ses deux rivaux est essentiel pour évaluer la thèse d'investissement.

Sur le marché global de la DRAM, SK Hynix a ravi à Samsung la première place en 2025, porté par le boom de la HBM. Samsung occupe la deuxième position et Micron la troisième avec une part de marché d'environ 25 %.

Sur le segment stratégique de l'HBM, la hiérarchie est plus marquée. SK Hynix domine très largement avec une part de marché estimée autour de 60 %, grâce notamment à une relation privilégiée avec Nvidia. Micron se situe en deuxième position avec une part estimée entre 20 et 21 %, ayant dépassé Samsung qui se retrouve en difficulté sur ce segment précis avec environ 17 %.

La principale contrainte de Micron n'est pas technologique mais industrielle : l'entreprise manque de capacité de production pour répondre à toute la demande. C'est précisément ce qui explique que Micron a annoncé que la totalité de sa production d'HBM pour 2026 était déjà vendue et que la direction parle d'une demande NAND désormais « significativement supérieure » à l'offre disponible.

Pour un investisseur français, un élément distingue nettement Micron de ses deux rivaux : SK Hynix et Samsung sont cotés à la Bourse de Séoul, ce qui rend leurs actions plus difficiles d'accès chez de nombreux courtiers et les exclut des grands indices américains. Micron, cotée au NASDAQ, est donc le moyen le plus direct de s'exposer en Bourse à la thématique de la mémoire pour l'IA via un acteur occidental.

Les arguments pour acheter l'action Micron

1. Une pénurie de mémoire structurelle qui donne un pouvoir de fixation des prix inédit. L'explosion des besoins en IA a créé une pénurie mondiale de mémoire que les 3 fabricants peinent à combler. Cette tension a permis à Micron, SK Hynix et Samsung d'augmenter fortement leurs prix. Chaque génération de puce Nvidia embarque davantage de mémoire, ce qui alimente une demande qui dépasse durablement l'offre. La capacité de production d'HBM des 3 acteurs est vendue jusqu'à fin 2026, avec des commandes anticipées allant parfois jusqu'en 2028.

2. Le seul grand producteur de mémoire basé aux États-Unis. Le statut de Micron en tant qu'unique fabricant américain d'envergure constitue un atout stratégique. L'entreprise a bénéficié de financements du CHIPS Act et a pris des engagements d'investissement massifs sur le sol américain, ce qui renforce sa position auprès des décideurs politiques et des clients soucieux de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement.

3. Des résultats record et une visibilité exceptionnelle. Micron a battu les attentes des analystes lors de chacun de ses 4 derniers trimestres. La prévision pour le 3e trimestre fiscal, à elle seule supérieure au chiffre d'affaires annuel de tous les exercices jusqu'en 2024, témoigne d'une accélération rare. Les accords d'approvisionnement à long terme, qui fixent partiellement les prix, offrent une visibilité que le secteur de la mémoire n'avait historiquement jamais connue.

4. Un argument de « moins en moins cyclique ». Le secteur de la mémoire a toujours été marqué par des cycles violents d'expansion et de contraction. Une partie de la thèse haussière, défendue notamment par UBS, repose sur l'idée que les contrats à long terme et la concentration du marché autour de 3 acteurs réduisent cette cyclicité. Si cela se confirme, le marché pourrait appliquer au titre un multiple de valorisation plus élevé et plus stable.

5. Une valorisation qui reste modérée sur le papier. Malgré l'envolée du cours de son action, Micron affiche un multiple de bénéfices relativement bas par rapport à la moyenne du marché. Ce multiple modeste reflète la méfiance historique des investisseurs envers la cyclicité du marché de la mémoire. Si les bénéfices se maintiennent à des niveaux élevés, la valorisation pourrait apparaître raisonnable malgré la hausse spectaculaire de l'action.

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Les arguments contre l'achat de l'action Micron

1. Une action qui a déjà connu une hausse spectaculaire. Avec un titre multiplié par près de 8 en un an, une grande partie du scénario optimiste est déjà intégrée dans le cours de l'action MU. Les grandes envolées boursières sont rarement le meilleur point d'entrée et toute correction du secteur technologique pourrait frapper Micron de manière amplifiée compte tenu de sa volatilité élevée.

2. Un retard persistant sur SK Hynix. Malgré ses atouts technologiques, Micron reste le numéro deux de la HBM, loin derrière SK Hynix qui conserve la relation la plus étroite avec Nvidia. Sa contrainte de capacité de production limite sa capacité à capter une part plus importante du segment le plus lucratif du marché. Un retard dans la montée en puissance de la HBM4 constituerait un risque réel.

3. Une forte dépendance à quelques clients. Comme l'ensemble du secteur, Micron voit une part croissante de ses revenus provenir d'un petit nombre de géants du cloud et de concepteurs de puces IA. Tout report ou annulation de commandes de la part de ces clients, ou un ralentissement de leurs dépenses, aurait un impact direct et significatif sur l'entreprise.

4. Des dépenses d'investissement colossales. Pour répondre à la demande, Micron prévoit des dépenses d'investissement supérieures à 25 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2026, avec une hausse encore plus marquée prévue pour 2027. Cette course à la capacité, menée simultanément par les 3 acteurs, fait peser un risque : si tous augmentent leur production en même temps, le marché pourrait basculer en surcapacité une fois la pénurie résorbée, que l'industrie n'anticipe pas avant 2028 au plus tôt.

Avec quelle plateforme acheter l'action Micron ?

L'action Micron Technology est cotée au NASDAQ sous le ticker MU. Elle est accessible depuis la plupart des courtiers européens et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA.

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Notre verdict sur l'action Micron

Micron Technology est une entreprise dont la thèse d'investissement est solide en 2026. Elle occupe une position d'oligopole sur un marché de la mémoire devenu stratégique à l'ère de l'IA, elle est le seul grand fabricant américain face à deux rivaux sud-coréens, et ses résultats trimestriels confirment une accélération bien réelle. Le franchissement des 1 000 milliards de dollars de capitalisation est la consécration boursière de cette transformation.

Le problème n'est pas la qualité de l'entreprise, mais le moment et le prix. Le prix de l'action Micron a été multiplié par près de 8 en un an et une grande partie du scénario optimiste est déjà intégrée. La thèse haussière la plus ambitieuse repose sur un pari : celui que le secteur de la mémoire est devenu structurellement moins cyclique. Si ce pari se vérifie, le potentiel de hausse de l'action MU est encore réel. S'il se révèle erroné et qu'un retournement de cycle survient, la correction pourrait être sévère compte tenu de la volatilité du titre.

Pour les investisseurs ayant un horizon à long terme et acceptant une volatilité élevée, Micron constitue une exposition pertinente à l'infrastructure de l'IA, complémentaire des concepteurs de puces comme Nvidia ou AMD. La mémoire est un maillon incontournable de la chaîne de valeur et Micron en est le représentant occidental le plus accessible en Bourse.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre la publication des résultats du 3e trimestre fiscal 2026, prévue le 1er juillet, apporterait davantage de visibilité, notamment sur l'évolution des prix de la DRAM et sur la montée en puissance de la HBM4. Entrer après une forte envolée est rarement le meilleur point d'entrée et une approche progressive permet de lisser le risque lié à la volatilité.

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Comme toujours, la diversification reste la meilleure protection : ne pas concentrer son portefeuille sur une seule entreprise, mais répartir son exposition sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur de l'IA.

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