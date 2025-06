Top 10 des cryptomonnaies françaises les plus capitalisées en 2025

Même dans un écosystème aussi international que celui des cryptomonnaies, certains projets présentent un lien fort avec la France. Qu’il s’agisse de l’origine des fondateurs ou de la localisation de l’équipe, plusieurs initiatives Web3 peuvent être considérées comme françaises. Découvrez les 10 cryptomonnaies françaises les plus capitalisées à ce jour.

Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie française ?

Par essence, le secteur des cryptomonnaies est international : les blockchains sont ouvertes, les communautés sont décentralisées et les projets peuvent accueillir des contributeurs venus du monde entier. Dans ce contexte, il peut sembler difficile de rattacher une crypto à une nationalité en particulier.

Cependant, certains critères permettent d'identifier les cryptos ayant une forte empreinte française. Ainsi, une cryptomonnaie peut être qualifiée de « française » si elle remplit au moins l'un des éléments suivants :

Origine de l'équipe fondatrice : les fondateurs ou les principaux développeurs sont de nationalité française ;

: les fondateurs ou les principaux développeurs sont de nationalité française ; Localisation juridique : l'entreprise qui porte le projet est immatriculée en France.

La liste présentée ici est non exhaustive, car il est tout à fait possible que certains projets aient été fondés par des Français sans pour autant que l'on puisse le savoir (par exemple un memecoin).

Pour des raisons de clarté, cette liste se limite aux 10 cryptomonnaies liées à la France affichant la capitalisation boursière la plus élevée à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Voici maintenant un aperçu des principales cryptomonnaies liées à la France 👇

Les 10 cryptomonnaies françaises les plus capitalisées

Nom Ticker Secteur Capitalisation The Sandbox SAND Metaverse 651 millions de dollars Usual USD USD0 Stablecoin décentralisé 631 millions de dollars Tezos XTZ Blockchain 576 millions de dollars Chiliz CHZ Sport / Fan Tokens 360 millions de dollars Morpho MORPHO Finance décentralisée 357 millions de dollars Request REQ Services commerciaux 105 millions de dollars iExec RLC IA / DePIN 72 millions de dollars EUR CoinVertible EURCV Stablecoin centralisé 49 millions de dollars Velora VLR Agrégateur de DEX 28 millions de dollars Artrade ATR Marketplace d'œuvres d'art 20 millions de dollars

Données à jour le 6 juin 2025

Découvrez maintenant plus en détail chacune des cryptomonnaies 👇

The Sandbox (SAND)

The Sandbox est un métavers construit sur la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, posséder et monétiser des expériences virtuelles. Grâce à des outils comme VoxEdit et Game Maker, les créateurs peuvent concevoir des jeux, des objets 3D et des terrains numériques (appelés LAND), sans compétences en programmation.

SAND est le token de The Sandbox. Il permet d'acheter des terrains, des objets numériques ou d'accéder à certaines expériences dans le métavers. Il est également utilisé pour récompenser les créateurs de contenus, voter dans la gouvernance du projet et payer les frais de transaction sur la plateforme.

Pourquoi The Sandbox figure dans cette liste ?

👉 The Sandbox peut être qualifié de projet français pour 2 raisons : il a été cofondé par 2 entrepreneurs français, Arthur Madrid et Sébastien Borget. De plus, l'entreprise dispose de bureaux en France, notamment à Paris, ce qui renforce encore son ancrage dans l'écosystème tech français.

Usual USD (USD0)

L'Usual USD (USD0) est un stablecoin adossé à des actifs du monde réel (RWA), principalement des bons du Trésor américain à court terme.

Ce stablecoin décentralisé et suivant le cours du dollar américain est conçu pour s'intégrer facilement dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), offrant aux utilisateurs une alternative aux stablecoins existants comme l'USDC ou l'USDT.

Depuis le protocole Usual, les utilisateurs peuvent également convertir leurs USD0 en USD0++, une version stakée qui génère des rendements en USUAL, son token de gouvernance.

Pourquoi l'Usual USD figure dans cette liste ?

👉 Le protocole Usual a été cocréé par l'ancien député français Pierre Person et Adli Takkal Bataille, un pionnier de la crypto en France.

Tezos (XTZ)

Tezos est une blockchain de Layer 1 conçue pour le déploiement d'applications décentralisées (dApps). Elle se distingue par sa capacité d'« auto-amendement », permettant au protocole d'évoluer sans nécessiter de hard fork, grâce à un mécanisme de gouvernance on-chain. Son consensus repose sur le Liquid Proof-of-Stake (LPoS), offrant une sécurité renforcée et une faible consommation énergétique.

Le XTZ est le token natif de la blockchain Tezos. Il permet de participer à la gouvernance du protocole, de sécuriser le réseau via le staking (appelé « baking » dans l'écosystème Tezos), et de payer les frais de transaction.

Pourquoi Tezos figure dans cette liste ?

👉 Tezos peut être considéré comme une blockchain française pour plusieurs raisons. Elle a été cofondée par le Français Arthur Breitman, diplômé de l'École Polytechnique, et son épouse Kathleen Breitman. De plus, Nomadic Labs, l'un des principaux centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos, est basé à Paris et joue un rôle central dans l'évolution du protocole.

Chiliz (CHZ)

Chiliz est une blockchain spécialisée dans le sport et le divertissement. Elle permet aux clubs et organisations sportives de créer des Fan Tokens, des tokens qui offrent aux supporters des droits de vote sur certaines décisions du club, ainsi que des récompenses exclusives.

Le CHZ est le token natif de la plateforme Chiliz. Il sert de monnaie d'échange pour acheter des Fan Tokens sur Socios.com et payer les frais de transaction.

Pourquoi Chiliz figure dans cette liste ?

👉 Chiliz est un projet fondé par un entrepreneur français, Alexandre Dreyfus, ce qui lui confère une origine française.

Morpho (MORPHO)

Morpho est un protocole de finance décentralisée (DeFi) qui optimise les marchés de prêts sur Ethereum et d'autres blockchains. Il permet de créer des marchés isolés avec des paramètres personnalisables comme les garanties, les taux ou la durée. L'objectif est d'améliorer l'efficacité du capital tout en réduisant certains risques structurels liés aux pools de liquidité partagés.

Le MORPHO est le token de gouvernance du protocole. Il permet aux détenteurs de proposer et voter des décisions concernant l'évolution de Morpho, comme l'introduction de nouveaux marchés ou des ajustements de paramètres.

Pourquoi Morpho figure dans cette liste ?

👉 Morpho est un projet fondé en France, porté par la startup parisienne Morpho Labs, cofondée par Paul Frambot, Julien Thomas et Merlin Egalite.

Request (REQ)

Request est un protocole de paiement décentralisé qui permet de créer, envoyer et suivre des factures en crypto. Il s'adresse notamment aux entreprises Web3, avec des outils adaptés à la comptabilité, la facturation ou le reporting automatisé.

Le token REQ est utilisé pour payer les frais de transaction sur le réseau et accéder à certaines fonctionnalités avancées de la plateforme. Il joue également un rôle dans la gouvernance et le développement de l'écosystème.

Pourquoi Request figure dans cette liste ?

👉 Request est un projet français, fondé par Christophe Lassuyt et Étienne Tatur. La société à l'origine du protocole, Request Labs, est basée en France.

iExec (RLC)

iExec est une infrastructure spécialisée dans le cloud computing décentralisé et la confidentialité des données. Elle permet de créer des applications qui s'exécutent dans des environnements sécurisés (comme Intel SGX). Aujourd'hui, iExec se positionne comme une couche de confiance pour les applications d'intelligence artificielle (IA), en combinant confidentialité, propriété numérique et monétisation.

Le token RLC est au cœur du protocole iExec. Il permet aux développeurs d'accéder aux outils, de payer les transactions sur le réseau et d'utiliser les services proposés, notamment en matière de calcul confidentiel.

Pourquoi iExec figure dans cette liste ?

👉 iExec est un projet français cofondé par l'entrepreneur français Gilles Fedak. L'entreprise derrière le protocole, iExec Blockchain Tech, est basée à Lyon et emploie une majorité de français.

EUR CoinVertible (EURCV)

L'EUR CoinVertible (EURCV) est un stablecoin centralisé adossé à l'euro. Il a été lancé en avril 2023 par SG-FORGE, la filiale dédiée aux actifs numériques du groupe Société Générale.

Entièrement adossé à des réserves en euros détenues dans des comptes ségrégués, l'EURCV a été conçu pour répondre aux besoins des clients institutionnels en matière de règlement et de gestion de trésorerie.

Pourquoi l'EUR CoinVertible figure dans cette liste ?

👉 Le stablecoin EURCV est émis par SG-FORGE, une filiale de la Société Générale, l'une des principales banques françaises.

Velora (VLR)

Velora est un agrégateur de DEX (d'exchanges décentralisés) qui permet d'exécuter des swaps de tokens de manière optimale. Grâce à son architecture multichaîne, Velora recherche en temps réel les meilleurs taux sur plusieurs protocoles pour proposer la route la plus avantageuse à l'utilisateur.

Le VLR est le token natif de Velora. Il remplace le PSP, le token de ParaSwap, dans le cadre d’un rebranding stratégique. Le VLR combine plusieurs utilités : il permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance du protocole, de percevoir des récompenses de staking proportionnelles à la liquidité apportée, et d’alimenter les flux d’ordres « intent-native ».

Pourquoi Velora figure dans cette liste ?

👉Velora, anciennement ParaSwap, est un projet fondé par l'entrepreneur français Mounir Benchemled.

Artrade (ATR)

Artrade est une marketplace qui propose des objets d'art et des articles de luxe physiques à prix réduits, comme des montres haut de gamme, des sculptures en bronze ou des pièces en or. Tous les produits sont strictement authentifiés et livrés dans le monde entier

L'ATR est le token utilitaire de la plateforme Artrade. Tous les articles de la marketplace sont vendus exclusivement en ATR avec une remise initiale de 10 % par rapport au prix du marché. En stakant leurs tokens pendant 90 jours, les utilisateurs deviennent membres de la DAO Artrade et débloquent des avantages : réductions supplémentaires (jusqu'à 40 %), rendements annuels, part des revenus de la marketplace et pouvoir de vote sur les articles mis en avant.

Pourquoi Artrade figure dans cette liste ?

👉 Artrade est un projet français cofondé par Paul Weibel et Gilles Boenish. Son siège est basé en France et l'équipe y développe l'ensemble de la plateforme.

