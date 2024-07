Le jeu Web3 Illuvium est maintenant disponible - Comment y jouer ?

Lancement d'Illuvium : 3 jeux Web3 distincts et interconnectés avec pour ambition de se faire une place dans le secteur des jeux AAA. Qu'attendre de ce studio ayant levé 100 millions de dollars ?

L'univers autour du jeu Web3 Illuvium est maintenant disponible

Illuvium, un studio inexistant il y a 4 ans encore, vient de sortir 3 jeux Web3 interconnectés développés simultanément :

Illuvium Overworld ;

Illuvium Arena ;

Illuvium Zero.

Bien que ces jeux fassent partie du même univers, ils offrent un gameplay et une expérience de jeu différente.

En effet, cette décision de créer 3 jeux distincts mais complémentaires provient du fait que les 3 fondateurs du studio Illuvium, trois frères, ne se seraient pas mis d'accord pour créer un seul et même jeu.

Il en résulte donc 3 jeux évoluant dans le même univers mais d'un genre différent. Bien que chacun de ces jeux soit d'un style distinct, les progrès et les objets en jeu sont transférables aux autres jeux du studio.

👉 Découvrez Illuvium (ILV), un écosystème de jeux Play to Earn aux gameplay variés

De plus, les joueurs bénéficient de la propriété de leurs actifs en jeu grâce au portefeuille Immutable Passport. Les joueurs pourront donc vérifier, collectionner et échanger leurs actifs sur la blockchain Ethereum via ce wallet.

Les joueurs ont également la possibilité d'acheter des ILV, un token ERC20 qui alimente la gouvernance décentralisée de l'univers Illuvium. En stakant des ILV, les joueurs peuvent influencer les fonctionnalités du jeu et les paramètres économiques ainsi que gagner des récompenses mensuelles proportionnelles à leurs mises.

Les jeux étant tous gratuits, le token ILV pourra servir à accéder à des contenus premiums optionnels.

Sorare : le jeu de fantasy football le plus populaire

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les différents jeux de l'univers Illuvium

Illuvium Overworld est un jeu où vous pourrez évoluer dans un monde ouvert, avec pour objectif de capturer des créatures nommées Illuvials. Au cours de votre aventure, vous collectionnerez des ressources vous permettant de progresser et d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu.

Image du jeu Illuvium Overworld

Illuvium Arena permet de mettre vos compétences à l'épreuve lors d'affrontements contre l'IA du jeu ou contre d'autres joueurs. Ces affrontements se déroulant en arène, à l'aide de vos Illuvials capturés, demanderont de la stratégie et de la tactique pour remporter la victoire.

Des matchs classés, occasionnels et personnalisés de tous niveaux seront disponibles pour mettre à l'épreuve chaque joueur.

Image représentant les Illuvials dans Illuvium Arena

Enfin, Illuvium Zero est un jeu mobile de construction de ville combinant la gestion des ressources et la croissance stratégique. Le but est de développer votre terrain, extraire des ressources et gérer des opérations pour prospérer dans l'économie d'Illuvium.

👉 Dans l'actualité sur Ethereum - Un wallet prétendument associé à l'Ethereum Foundation déplace 92 500 ETH - Que savons-nous ?

Le jeu étant disponible sur PC, Mac et Android, les joueurs peuvent développer leur complexe industriel numérique même en étant en déplacement.

Image représentant Illuvium Zero

En définitive, Illuvium a créé un univers complet en offrant3 expériences de jeu distinctes mais complémentaires où les joueurs peuvent posséder, transférer et trader les différents actifs acquis.

Illuvium parviendra-t-il à se hisser à la hauteur de ses concurrents issus du milieu du gaming classique ? Nous le saurons bientôt. Si vous souhaitez jouer à l'un des titres d'Illuvium, ces derniers sont accessibles depuis l'Epic Games Store.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Communiqué d'Illuvium

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.