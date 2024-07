Qu'est-ce qu'un jeu Tap to Earn ?

Les Tap to Earn (T2E) sont un nouveau type de jeux Web3 permettant de gagner des cryptomonnaies en tapotant sur son téléphone. Rendus populaires par l'intégration de la blockchain TON sur l'application Telegram et des jeux Notcoin et Hamster Kombat, les Tap to Earn ouvrent de nouvelles portes vers l'adoption de la technologie blockchain. Découvrez pourquoi le Tap to Earn attire une audience variée et engageante.

C’est quoi un jeu Tap to Earn ?

Un « Tap to Earn » est un modèle de jeu Web3 où les utilisateurs peuvent gagner des récompenses sous forme de cryptomonnaies en effectuant des actions simples, généralement en tapotant sur l'écran de leur téléphone.

Imaginez un jeu où chaque tapotement sur votre écran vous rapproche d'une récompense. Plus vous tapotez votre écran, plus vous accumulez des points et/ou cryptomonnaies.

Ce modèle de jeu blockchain, en plein essor et actuellement très en vogue, repose sur des mécanismes de gameplay minimalistes et accessibles à tous, sans nécessiter de compétences particulières. Les joueurs peuvent ainsi transformer leur temps libre en une source de revenus, simplement en interagissant avec une application ludique et intuitive.

Interface du Tap to Earn Notcoin sur l'application Telegram

Les jeux Tap to Earn offrent une alternative simple et rapide pour obtenir des cryptomonnaies, se distinguant ainsi d'autres modèles de jeux cryptos tels que le « Play to Earn » ou le « Move to Earn », qui nécessitent des actions plus engageantes et souvent un investissement de départ.

La montée en puissance des Tap to Earn avec TON et Telegram

Le rôle de la blockchain TON dans la popularité des Tap to Earn

La blockchain TON (The Open Network) a joué un rôle déterminant dans l'explosion des jeux Tap to Earn en fournissant une infrastructure robuste et performante.

Développée à l'origine par l'équipe de l'application de messagerie Telegram, TON est capable de gérer un grand nombre de micro-transactions, permettant aux joueurs de recevoir leurs récompenses en cryptomonnaies en temps réel, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

👉Tout savoir sur The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l'application Telegram

Le rôle de Telegram et de ses Mini Apps

L’application Telegram joue un rôle important dans l'écosystème des jeux Tap to Earn grâce à sa popularité dans la communauté crypto et sa large base d'utilisateurs.

De plus, la blockchain TON s'intègre très facilement à Telegram, simplifiant l'accès aux jeux et favorisant leur adoption par un large public. Cette synergie entre Telegram et TON est l’une des raisons du succès des jeux Tap to Earn.

Cette plateforme permet aux développeurs de lancer et de promouvoir facilement leurs jeux, attirant rapidement de nombreux joueurs.

Pour les utilisateurs, l'intégration avec Telegram simplifie l'utilisation des jeux Tap to Earn via les Mini Apps, sans nécessiter de téléchargement ou de processus d’inscription.

Hamster Kombat est l'un des Tap to Earn les plus populaires

Cet écosystème favorable, soutenu par une communauté active de développeurs et d'utilisateurs, a stimulé l'innovation et le développement rapide de nouveaux jeux Tap to Earn.

De plus, les communautés Telegram, avec leurs groupes et canaux dédiés, facilitent le partage de conseils, la discussion de stratégies et la diffusion des dernières nouveautés, enrichissant ainsi l'expérience des jeux Tap to Earn et favorisant un environnement dynamique et engageant.

Qu'apportent les jeux Tap to Earn à l'industrie du Web3 ?

Une adoption de la blockchain

Les jeux Tap to Earn apportent une valeur significative à l'industrie du Web3 en rendant la blockchain et les cryptomonnaies plus accessibles et en les promouvant.

En invitant les utilisateurs à créer un wallet (souvent Tonkeeper pour la blockchain TON), ces jeux incitent chaque joueur à faire un premier pas dans l'univers du Web3.

Cette initiation simplifiée permet à un large public de découvrir et d’interagir avec les technologies blockchain de manière ludique et engageante, augmentant ainsi l'adoption générale.

Du divertissement simple d’accès

Les jeux Tap to Earn sont conçus pour être faciles à prendre en main et amusants à jouer.

Leur gameplay minimaliste et intuitif permet aux utilisateurs de se divertir. Cette combinaison de simplicité et d’aspect ludique, rendant les utilisateurs accros, aide à attirer une audience diverse, y compris des personnes qui ne sont pas nécessairement familiarisées avec la technologie blockchain.

La possibilité de gagner des cryptomonnaies

Ces jeux offrent la possibilité à un grand nombre de personnes de gagner des cryptomonnaies rapidement et facilement.

D'une part, lorsque l'utilisateur joue au jeu, il accumule des récompenses sous forme de cryptomonnaies.

D'autre part, grâce aux airdrops de tokens réalisés par les jeux Tap to Earn, les joueurs peuvent s’y rendre éligibles simplement en jouant au jeu.

Cependant, il est important de noter que plus le nombre de joueurs augmente, plus les gains potentiels seront dilués en raison de la répartition des airdrops parmi un plus grand nombre de participants.

Quels sont les travers des jeux Tap to Earn ?

Les risques de dépendance

En raison de la gratification instantanée et des récompenses fréquentes en cryptomonnaies (même s’il s’agit de très faibles montants), les jeux Tap to Earn présentent un potentiel élevé de créer une addiction chez les joueurs. Cela peut avoir des conséquences négatives sur leur santé.

Un modèle économique fragile

Bien que les jeux Tap to Earn attirent initialement de nombreux utilisateurs, leur succès à long terme dépend de la capacité à maintenir la distribution de nouvelles récompenses et d’attirer de nouveaux utilisateurs.

À mesure que le nombre de joueurs augmente, les gains individuels peuvent diminuer, ce qui peut décourager les participants et menace l'engagement et la viabilité économique des jeux.

Une médiocre qualité du contenu

Les jeux Tap to Earn sont souvent critiqués pour la simplicité excessive et la répétitivité de leur gameplay.

Bien que la simplicité soit un atout pour attirer un large public, elle peut également conduire à une expérience de jeu monotone et peu stimulante à long terme. Cela pourrait réduire l'engagement des joueurs et limiter l'attrait des jeux Tap to Earn sur le long terme.

🎥 Visionnez notre vidéo sur le problème avec les jeux Tap to Earn 👇

Top 5 des jeux Tap to Earn les plus connus

Notcoin

Notcoin est un jeu populaire sur la blockchain TON et l'un des premiers jeux Tap to Earn. Les joueurs gagnent des Notcoins (NOT) en appuyant sur un bouton à l'écran.

Initialement basé sur ce modèle, le jeu a récemment évolué vers un modèle « Explore to Earn », ajoutant des éléments de gameplay afin d’enrichir l'expérience et maintenir l'engagement des joueurs.

👉 Qu’est-ce que Notcoin (NOT) ? Découvrez ce jeu blockchain devenu viral sur Telegram

Hamster Kombat

Le Tap to Earn Hamster Kombat se distingue par son gameplay unique où les joueurs contrôlent des hamsters combattants.

Le jeu est très apprécié pour son aspect ludique et compétitif. Les joueurs sont récompensés avec des tokens HMSTR.

PixelTap de Pixelverse

Développé par Pixelverse, le Tap to Earn PixelTap se présente comme un jeu où vous pouvez posséder votre robot et vous battre pour devenir le « Champion de l'Arène ». PixelTap intègre également des éléments pour se confronter à d'autres joueurs et gagner des récompenses en cas de victoire.

Yescoin

Yescoin offre un gameplay similaire aux autres jeux Tap to Earn, où les utilisateurs tapotent sur l’écran de leur smartphone pour gagner des cryptomonnaies. Ce jeu est particulièrement apprécié pour ses taux de récompense attractifs et son interface utilisateur intuitive.

TapSwap

TapSwap combine le modèle Tap to Earn avec des éléments de trading de cryptomonnaies. Les joueurs peuvent non seulement gagner des cryptomonnaies en tapotant leur écran, mais aussi échanger leurs gains directement dans le jeu.

Quel futur pour les jeux Tap to Earn ?

Les jeux Tap to Earn attirent un large public, des novices en crypto aux gamers occasionnels. Ils pourraient devenir une porte d'entrée majeure pour de nouveaux utilisateurs dans l'univers du Web3.

Leur capacité d'innovation, avec des modèles hybrides et des améliorations continues, pourrait soutenir leur croissance et leur adoption. Toutefois, leur succès à long terme dépendra de la diversité et de l'engagement des contenus proposés, afin de ne pas être une simple mode passagère.

Également, ce type de jeux Web3 pourrait suivre un scénario similaire aux Move to Earn. En effet, ils pourraient s'essouffler rapidement dès qu'un certain nombre de participants sera atteint, mettant à mal le modèle économique. La survie de ce nouveau modèle de jeu dépend essentiellement de la demande du marché pour son token. Si le prix de ce dernier se dévalue trop, les joueurs perdront leur intérêt pour le Tap to Earn, entraînant une forte baisse de cette tendance.

