Bitcoin City, projet phare du Salvador, suscite de nombreuses interrogations. Axée sur le Bitcoin et financée par des obligations innovantes, cette initiative ambitieuse soulève des questions sur sa faisabilité, son impact économique et les défis énergétiques qu’elle devra surmonter.

Le chantier colossal de la Bitcoin City au sud du Salvador

En 2021, le Salvador devenait le 1er pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Aujourd'hui, il reste le seul à avoir franchi ce cap, mais de nombreux pays en Amérique latine, ainsi qu'ailleurs dans le monde, montrent un intérêt grandissant pour la « méthode Bukele ». Cette dernière a permis au Salvador de mettre fin à plusieurs décennies de guerre des gangs et de repositionner le pays sur la scène internationale.

Cette même année était marquée par une euphorie sur le cours du Bitcoin, avec un prix atteignant un sommet historique à 69 000 dollars. Durant cette période, tous les projets liés de près ou de loin au BTC bénéficiaient d'une couverture médiatique intense et attiraient d'importants investissements.

Parmi ces initiatives figure la création d'une ville entièrement centrée sur le Bitcoin, sobrement baptisée « Bitcoin City ».

Photo prise lors de Nayib Bukele présentant la Bitcoin City

Selon le projet de Nayib Bukele, la Bitcoin City devrait offrir des avantages fiscaux : pas d'impôts sur les revenus, les plus-values ou la propriété. La ville serait conçue autour de Bitcoin, en l'intégrant comme pilier central de son économie, que ce soit pour favoriser les transactions commerciales en BTC ou pour exploiter le minage alimenté par l'énergie géothermique du volcan Conchagua.

Le coût total de cette initiative est estimé à 17 milliards de dollars. Pour financer sa construction, le président Nayib Bukele a annoncé le lancement des « Volcano Bonds » (obligations volcaniques). Ces titres financiers visent à lever plusieurs milliards de dollars, promettant aux investisseurs un rendement annuel de 6,5 % sur une période de 10 ans.

Quelques mois plus tard, alors que l'euphorie du bull run s'était dissipée, le gouvernement a dû faire face à la réalité des défis d'un tel projet. Celui-ci s'est avéré bien plus complexe que prévu, nécessitant non seulement plusieurs années, voire des décennies, pour construire les centrales géothermiques, mais aussi pour moderniser les infrastructures autour de la ville, notamment les ports de La Unión et d'Acajutla.

Au mois de novembre 2024, l’équipe Cryptoast s’est rendue au Salvador pour observer et expérimenter l’adoption du Bitcoin dans le pays. Cette immersion a donné naissance à un documentaire, désormais disponible sur notre chaîne YouTube.

Quel avenir pour le minage de Bitcoin au Salvador ?

Lors de notre voyage au Salvador, nous avons rencontré Francisco Avila, ingénieur salvadorien et dirigeant d’une entreprise spécialisée dans les projets d’énergie solaire photovoltaïque.

Francisco nous a confirmé que le projet de minage et de création de la Bitcoin City est bien plus complexe que ce qu’avait présenté le gouvernement, principalement en raison du coût élevé de l’électricité au Salvador.

Celui-ci oscille de 8 à 12 centimes de dollar par kWh pour les gros consommateurs, et atteint 30 centimes de dollar pour les particuliers. À titre de comparaison, en 2024, l’électricité coûtait 25 centimes d’euro (soit environ 26 centimes de dollar) en France pour les particuliers.

Pour le minage de Bitcoin, ce tarif reste trop élevé pour garantir une quelconque rentabilité.

En effet, la concurrence dans le secteur du minage de Bitcoin est extrêmement forte. Aujourd’hui, les mineurs les plus rentables exploitent l’excédent d’électricité produit par les centrales, une énergie qui serait autrement gaspillée. Cette disponibilité d’énergie excédentaire explique leur capacité à obtenir des coûts de production beaucoup plus faibles.

Bien que 80 % de la production électrique du Salvador provienne d’énergies renouvelables, le pays reste fortement dépendant du pétrole, qui représente 52 % de sa consommation énergétique totale. Cette dépendance contribue à maintenir les prix de l’électricité élevés, malgré une part de 40 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale.

Mix énergétique du Salvador depuis 2000

Francisco nous a expliqué que le président Bukele avait significativement amélioré les conditions de sécurité au Salvador. Selon lui, l’heure est venue d’investir davantage dans le secteur de l’énergie pour réduire les coûts à la consommation, ce qui favoriserait également le développement économique du pays.

Il précise :

« Monsieur Bukele, du point de vue sécurité, c’est vrai, il a changé énormément de choses. Maintenant, on peut dire qu’on est passé d’un pays avec peu de sécurité à un pays super tranquille. [...] Je pense qu’on a besoin encore de plus d’investissements ou d’idées pour augmenter la pénétration des énergies renouvelables, comme le solaire et la géothermie, qui pourraient aider à obtenir un meilleur prix pour tout le pays. »

La création de la Bitcoin City est un chantier titanesque, nécessitant le développement de nouvelles centrales électriques, notamment géothermiques. Toutefois, le délai requis pour construire ces infrastructures pourrait dépasser le temps nécessaire pour que la ville atteigne une taille suffisante pour consommer l’énergie produite. Le minage de Bitcoin pourrait alors jouer un rôle clé, pas seulement en rentabilisant cette énergie excédentaire, mais aussi en contribuant au financement des chantiers.

Par exemple, au Texas, l’entreprise ERCOT exploite déjà le minage de Bitcoin pour rentabiliser et développer ses installations électriques et ses centrales d’énergie renouvelable. Le minage agit également comme un consommateur flexible, permettant de stabiliser le réseau lors des pics ou creux de demande. Cela a permis d’éviter les blackouts qui avaient par le passé laissé une partie de la population texane sans électricité pendant des périodes de grand froid.

D’autres entreprises à travers le monde suivent cet exemple, notamment au Japon, en Russie et en République démocratique du Congo. Salvador, 1er pays à avoir adopté Bitcoin comme monnaie légale, pourrait également tirer parti de cette approche.

Source : IEA

