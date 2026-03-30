Le Salvador a maintenant plus de 7 600 bitcoins en réserve

Alors que sa quantité de bitcoins détenue en réserves monte chaque jour, le Salvador voit désormais ce nombre dépasser les 7 600 unités. Que représente cet important trésor ?

Le Salvador possède plus de 7 600 bitcoins

Officiellement, le Salvador achète 1 BTC chaque jour. Officieusement, il est probable qu’il s’agisse uniquement de transferts de bitcoins achetés par le passé, faisant ainsi grimper le compteur quotidiennement. Dans un cas comme dans l’autre, le fait est que le gouvernement du Salvador figure parmi les pays les plus exposés à Bitcoin.

La semaine dernière, une nouvelle étape a été franchie en dépassant les 7 600 bitcoins, et l’outil de suivi officiel Bitcoin Office rapporte un total de 7 606,37 unités :

Quantité de bitcoins détenus par le Salvador

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À présent, le pays se positionne comme la 5e nation avec la réserve la plus importante, selon les données de BitcoinTreasuries, entre l’Ukraine et les Émirats arabes unis :

Classement des pays détenant le plus de bitcoins

Alors que le prix du BTC affiche 67 270 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 0,9 % au cours des dernières 24 heures, cette réserve représente aujourd’hui l’équivalent de 511,68 millions de dollars.

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Sources : Bitcoin Office, BitcoinTreasuries

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