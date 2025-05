Metaplanet dépasse le Salvador avec 6 796 bitcoins en sa possession

La société japonaise Metaplanet vient de frapper un grand coup dans la course aux réserves de Bitcoin. En achetant plus de 1 200 BTC, elle dépasse officiellement le Salvador et devient l'entreprise d'Asie à posséder le plus de Bitcoins.

Une nouvelle acquisition record pour Metaplanet

La société d’investissement Metaplanet, cotée à la Bourse de Tokyo, a annoncé ce 12 mai avoir acquis 1 241 bitcoins à un prix unitaire de 14,8 millions de yens, soit environ 101 843 dollars par BTC. Cette opération représente un investissement total proche des 129 millions de dollars, le plus important jamais réalisé par la société en une seule transaction.

Avec cet achat, Metaplanet détient désormais 6 796 bitcoins, ce qui correspond à approximativement 707 millions de dollars au cours actuel. Cette somme dépasse les réserves officielles du Salvador, le pays pionnier dans l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale, qui détient 6 714 BTC, estimés à 642 millions de dollars selon le National Bitcoin Office du pays.

De quoi rendre très fier le directeur général de Metaplanet, Simon Gerovich, qui s’est félicité pour cette avancée dans un message posté sur X :

Metaplanet détient désormais plus de Bitcoin que le Salvador. Après des débuts modestes, nous rivalisons maintenant avec des États-nations. Nous ne faisons que commencer. Simon Gerovich

🪙 Découvrez tout sur la première cryptomonnaie au monde, le Bitcoin

Metaplanet a lancé sa stratégie d’accumulation de Bitcoin en avril 2024. L'objectif est clairement affiché : porter ses réserves à 10 000 BTC avant la fin de l’année 2025. À un horizon plus lointain, Metaplanet souhaiterait atteindre 21 000 BTC, ce qui représenterait 1 % de l’offre totale en circulation.

Selon les données de BiTBO, la firme est aujourd’hui l'entreprise détenant le plus de bitcoins en Asie, et la 11ᵉ dans le monde. Sur le continent asiatique, le Bhoutan détient toujours plus de bitcoins que Metaplanet, avec 7 697 BTC, ce qui en fait le 5ᵉ pays détenant le plus de bitcoins au monde.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Metaplanet et sa stratégie 100 % crypto

Cette stratégie d’accumulation n’est pas qu’un coup de communication. Metaplanet l’intègre à son modèle économique en mesurant son Bitcoin Yield, c’est-à-dire la variation du nombre de BTC par action en circulation. Le rendement annoncé pour le 2ᵉ trimestre atteint déjà 38 %, après avoir été de 95,6 % au 1ᵉʳ trimestre 2025 et 309,8% au 4ᵉ trimestre 2024.

Cette démarche rappelle celle de Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy (devenue Strategy). En achetant régulièrement du BTC, il en a fait l'entreprise la plus exposée au Bitcoin dans le monde avec 555 450 BTC en sa possession, soit environ 57,8 milliards de dollars investis dans la crypto.

🗞️ MicroStrategy devient Strategy, « la plus grande société de trésorerie Bitcoin au monde »

Pour soutenir sa politique d’accumulation massive de bitcoins, Metaplanet a activé plusieurs leviers financiers traditionnels, faisant de son virage crypto une de ses grandes priorités. L’entreprise japonaise a notamment levé environ 24,8 millions de dollars via l’émission d’obligations, tout en proposant à ses investisseurs des droits préférentiels de souscription. Elle a aussi fondé une filiale aux États-Unis, en Floride, avec l’objectif de lever jusqu’à 250 millions de dollars supplémentaires.

Une démarche qui lui permet de renforcer sa trésorerie sans diluer excessivement son capital.

Acheter du Bitcoin sur eToro

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital