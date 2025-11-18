Le Salvador ajoute 1 090 bitcoins à sa réverse nationale stratégique

Cette nuit, le Salvador a augmenté sa réserve de BTC de près de 17 % avec 1 090 nouveaux bitcoins. Est-ce là le fruit d'un nouvel achat ou d'un simple transfert ?

Le Salvador aurait acheté 1 090 bitcoins supplémentaires

Alors que le BTC repasse sous les 90 000 dollars, Nayib Bukele a publié un tweet au cours de la nuit montrant que le Salvador a ajouté un peu plus de 1 090 bitcoins à sa réserve nationale stratégique :

Tweet de Nayib Bukele

Avec un total désormais porté à 7 474,37 unités, cette nouveauté représente une augmentation de 16,82 % de la taille de la réserve du pays, portant celle-ci à une valeur estimée à 668 millions de dollars.

En l'occurrence, la transaction dont il est question aujourd'hui a consommé 28 UTXO pour les regrouper en 3 nouvelles :

Transaction des 1 090 BTC vers la réserve du Salvador

Il y a près d'un an, le Salvador a fini par conclure un accord avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour obtenir des financements. Cet accord impliquait des concessions sur les initiatives pro-Bitcoin dans le pays. Depuis quelques mois, l'enjeu est donc de savoir si le pays continue réellement à acheter du BTC, ou si les mouvements observés ne sont en réalité que de simples transferts entre des adresses non officielles et officielles.

À plusieurs reprises, le FMI a pourtant maintenu que le Salvador respectait ses engagements en n'achetant plus de nouveaux bitcoins, comme l'a notamment affirmé Rodrigo Valdés, le directeur du département de l'hémisphère occidental, en avril dernier :

Concernant le Salvador, je peux confirmer que le pays continue de respecter son engagement de non-accumulation de bitcoins dans le secteur fiscal, ce qui constitue un critère de performance essentiel.

Revenus de minage ? Regroupement de bitcoins achetés précédemment ? Véritables achats et attitude de défi face au FMI ? Les véritables avoirs en BTC du Salvador sont ainsi difficiles à estimer, mais le fait est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Salvador se positionne comme le 5e pays avec le plus de bitcoins au monde, selon les chiffres officiels.

En attendant, le prix du BTC affiche 89 900 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 5,9 % sur les dernières 24 heures.

Sources : X, FMI

