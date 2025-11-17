Strategy réalise son plus grand achat de bitcoins depuis juillet

Ce lundi, Strategy a officialisé l'acquisition de 8 178 bitcoins, ce qui constitue son plus grand investissement depuis le mois de juillet dernier. Faisons l'état de lieux de cette impressionnante réserve.

Strategy achète 8 178 bitcoins

La semaine dernière, des rumeurs ont émergé quant à une potentielle vente de BTC de la part de Strategy. Comme pour faire taire cette rumeur démentie par son fondateur Michael Saylor, Strategy a officialisé ce lundi l'achat de 8 178 bitcoins pour 835,6 millions de dollars, soit un prix moyen unitaire de 102 171 dollars.

Alors qu'il s'agit de l'acquisition la plus importante depuis les 21 021 unités du 29 juillet dernier, cela porte les avoirs de Strategy à 649 870 bitcoins. Cette réserve pèse ainsi 61,9 milliards de dollars, soit 3,2 % de la capitalisation du BTC.

Pour financer ces nouvelles acquisitions, Strategy a émis de nouvelles actions préférentielles STRF, STRC, STRK et STRE porteuses d'intérêts.

Pour le moment, cela semble ainsi montrer que l'entreprise a encore la confiance de ses investisseurs, une condition qui prenait d'ailleurs une place prépondérante dans l'analyse de S&P Global le mois dernier, après la décision de dégrader la note de la dette de l'entreprise.

Alors que le prix du BTC traverse une phase d'incertitude, actuellement à 95 250 dollars, cette fameuse confiance des investisseurs en Strategy sera un point essentiel à surveiller au cours des prochains mois. Au-delà du financement de ses investissements, l'entreprise doit également honorer les intérêts de sa dette.

En bourse, notons que l'action MSTR s'échange désormais en dessous de 200 dollars, ce qui correspond à une baisse de plus de 63 % depuis le plus haut historique (ATH) à 543 dollars en novembre 2024.

Source : Strategy

