La société Strategy aurait-elle commencé à vendre du Bitcoin ?

La société leader des Bitcoin Treasuries, Strategy, aurait-elle commencé à vendre du Bitcoin alors qu'il vient de repasser sous les 100 000 dollars ? Une rumeur persiste, face à de nombreux transferts intrigants.

La société Strategy se met-elle à vendre ses bitcoins ?

La société Strategy s'impose comme le fer de lance incontesté des Bitcoin Treasuries, avec son portefeuille équivalent à plus de 3 % de la quantité de BTC. Une accumulation presque compulsive dont la régularité lui permet de posséder 641 692 BTC au dernier décompte... enfin, pas si sûr !

Car ce secteur en plein essor depuis le début de l'année vit actuellement des moments difficiles, avec des rendements boursiers bien moins explosifs que prévu. Même la société de Michael Saylor en fait les frais, au point de devoir réduire le montant de ses acquisitions hebdomadaires.

Une situation compliquée à l'origine d'une récente rumeur au sujet de la possible vente de BTC effectuée par Strategy au moment même où il vient de repasser sous la barre symbolique des 100 000 dollars.

Les montants varient d'une publication à l'autre, mais la question reste la même : Michael Saylor aurait-il capitulé ?

« Il n’y a rien de vrai dans cette rumeur »

Selon l'analyste Walter Bloomberg sur le réseau X, cette baisse de la quantité de BTC détenue par Strategy représente « la première diminution signalée depuis juillet 2023, après des mois d'accumulation régulière », sans savoir s'il s'agit de ventes ou de simples transferts.

Les données d'Arkham Intelligence montrent en effet de nombreux transferts effectués au cours des dernières heures, avec des destinations et des montants différents. Serait-ce une logique de sécurisation par fractionnement, comme l'a récemment fait le Salvador afin de se prémunir de la menace quantique ? Difficile à dire.

Détail des opérations effectuées par le portefeuille de Strategy

De toute manière, les nombreuses questions soulevées ont rapidement trouvé un terme avec la réponse sans équivoque de Michael Saylor, affirmant qu'« il n’y a rien de vrai dans cette rumeur ».

Tout le monde ne semble pas le croire sur parole.

Sources : Lookonchain, Michael Saylor

