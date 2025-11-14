Le cours du Bitcoin (BTC) passe sous les 100 000 dollars – Jusqu’où ira la chute ?

Le cours du Bitcoin vient de passer le seuil psychologique des 100 000 dollars. Jusqu’où pourrait chuter la cryptomonnaie, en berne ces dernières semaines ?

le 14 novembre 2025 à 9:30.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le cours du Bitcoin (BTC) passe sous les 100 000 dollars – Jusqu’où ira la chute ?
Bitcoin

97283.1$

Le cours du Bitcoin passe sous les 100 000 dollars

Après avoir franchi brièvement ce seuil symbolique plusieurs fois au début du mois de novembre, le cours du Bitcoin (BTC) a effectué un plongeon qui semble plus durable au cours de la nuit. Ce matin, la plus grande cryptomonnaie s’échange autour de 96 500 dollars.

Depuis le début de l’été, le cours du BTC s’était nettement maintenu au-dessus des 100 000 dollars, allant toucher un nouveau record absolu au début du mois d’octobre. Mais un ralentissement a eu lieu depuis :

Cours Bitcoin BTC

Le cours du Bitcoin s’affaisse suite aux plus hauts de l’été

 

La chute affecte l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Si le BTC perd 6 % sur les dernières 24h, l’Ether (ETH) cède 8,8 % sur la même période. Le XRP de Ripple et le Sol de Solana perdent 7,1 et 7,7 % respectivement. Au total, la capitalisation des cryptomonnaies a cédé 5,6 % depuis hier.

Une tendance qui va se prolonger ?

Le Bitcoin comme les autres cryptomonnaies font face à un bouquet de signaux négatifs, qui expliquent cette ambiance morose. Aux États-Unis, la Réserve fédérale hésite à poursuivre sa politique de baisse des taux, ce qui met à mal les actifs jugés comme risqués.

Par ailleurs, les hausses successives des 2 dernières années tendent à inciter les investisseurs à prendre du profit. Ce qui peut déclencher un effet domino – le sentiment de marché du Fear & Greed Index pointe actuellement vers une « peur extrême ».

Il faut aussi souligner que le Bitcoin est souvent corrélé – tout du moins partiellement – aux actions. Or Wall Street flanche cette semaine, en particulier sur les valeurs technologiques : le S&P 500 a clôturé à -1,66 % hier, avec -2,29 % pour le Nasdaq et -1,65 % pour le Dow Jones.

Cette plongée plus franche pourrait-elle signaler le début d’un réel « bear market » après des mois d’euphorie ? Oui, selon la banque Morgan Stanley qui affirmait hier que le BTC se dirigeait vers son hiver :

blockquote icon

Nous sommes actuellement en automne, la saison des récoltes – le moment de prendre des bénéfices. Mais la grande question est : combien de temps cet automne va-t-il durer avant le prochain hiver ?

Source : TradingView

Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

