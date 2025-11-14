Le cours du Bitcoin (BTC) passe sous les 100 000 dollars – Jusqu’où ira la chute ?
Le cours du Bitcoin vient de passer le seuil psychologique des 100 000 dollars. Jusqu’où pourrait chuter la cryptomonnaie, en berne ces dernières semaines ?
Le cours du Bitcoin passe sous les 100 000 dollars
Après avoir franchi brièvement ce seuil symbolique plusieurs fois au début du mois de novembre, le cours du Bitcoin (BTC) a effectué un plongeon qui semble plus durable au cours de la nuit. Ce matin, la plus grande cryptomonnaie s’échange autour de 96 500 dollars.
Depuis le début de l’été, le cours du BTC s’était nettement maintenu au-dessus des 100 000 dollars, allant toucher un nouveau record absolu au début du mois d’octobre. Mais un ralentissement a eu lieu depuis :
Le cours du Bitcoin s’affaisse suite aux plus hauts de l’été
La chute affecte l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Si le BTC perd 6 % sur les dernières 24h, l'Ether (ETH) cède 8,8 % sur la même période. Le XRP de Ripple et le Sol de Solana perdent 7,1 et 7,7 % respectivement. Au total, la capitalisation des cryptomonnaies a cédé 5,6 % depuis hier.
Une tendance qui va se prolonger ?
Le Bitcoin comme les autres cryptomonnaies font face à un bouquet de signaux négatifs, qui expliquent cette ambiance morose. Aux États-Unis, la Réserve fédérale hésite à poursuivre sa politique de baisse des taux, ce qui met à mal les actifs jugés comme risqués.
Par ailleurs, les hausses successives des 2 dernières années tendent à inciter les investisseurs à prendre du profit. Ce qui peut déclencher un effet domino – le sentiment de marché du Fear & Greed Index pointe actuellement vers une « peur extrême ».
Il faut aussi souligner que le Bitcoin est souvent corrélé – tout du moins partiellement – aux actions. Or Wall Street flanche cette semaine, en particulier sur les valeurs technologiques : le S&P 500 a clôturé à -1,66 % hier, avec -2,29 % pour le Nasdaq et -1,65 % pour le Dow Jones.
Cette plongée plus franche pourrait-elle signaler le début d’un réel « bear market » après des mois d’euphorie ? Oui, selon la banque Morgan Stanley qui affirmait hier que le BTC se dirigeait vers son hiver :
Nous sommes actuellement en automne, la saison des récoltes – le moment de prendre des bénéfices. Mais la grande question est : combien de temps cet automne va-t-il durer avant le prochain hiver ?
Source : TradingView
