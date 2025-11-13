Le Bitcoin est « actuellement en automne », selon ces analystes de Morgan Stanley

En revenant sur les cycles du Bitcoin à l'occasion d'un podcast, les analystes de Morgan Stanley ont estimé que le BTC était « actuellement en automne ». Retour sur leur point de vue.

Les analystes de Morgan Stanley s’expriment sur les cycles du Bitcoin

Depuis le mois dernier, les cryptomonnaies sont entrées dans une phase d’incertitude. À l’occasion d’un podcast sur le sujet, les analystes Michael Cyprys et Denny Galindo, de Morgan Stanley, ont abordé le sujet, revenant notamment sur les fameux cycles de 4 ans. Pour Denny Galindo, le Bitcoin (BTC) se trouverait ainsi en automne :

Nous divisons le cycle en quatre saisons : printemps, été, automne et hiver. Chacune a ses caractéristiques. Nous sommes actuellement en automne, la saison des récoltes — le moment de prendre des bénéfices. Mais la grande question est : combien de temps cet automne va-t-il durer avant le prochain hiver ? Historiquement, les cycles se terminent autour du 30 novembre, mais cela pourrait changer. C’est un sujet de débat dans le monde crypto.

Tout au long de cet échange, les 2 analystes sont revenus sur la manière dont la banque appréhendait les cryptomonnaies. Par exemple, Morgan Stanley recommande une exposition au BTC de 0 à 4 %, en fonction du profil de chaque investisseur. Ils comparent Bitcoin à de l’or numérique, et sur le plan des ETF, ils expliquent d’ailleurs que Morgan Stanley se concentre sur le Bitcoin, au détriment des autres valeurs de l’écosystème :

Peu d’intérêt pour les autres cryptos pour l’instant. Nous n’autorisons pas encore les conseillers à solliciter des investissements en Ethereum ou Solana, mais cela viendra peut-être.

Après un plus haut historique (ATH) à plus de 126 000 dollars, le BTC s’échange maintenant à 105 000 dollars, en baisse de près de 17 % depuis cet ATH. Depuis le début de l’année, sa performance s’affiche ainsi en hausse de 10,5 % :

Cours du BTC en données quotidiennes

Si le niveau des 100 000 dollars a pour le moment tenu, l’action des prix au cours des prochaines semaines permettra de tester la théorie des analystes de Morgan Stanley.

Sources : Morgan Stanley, TradingView

