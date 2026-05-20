La société Truth Social de Donald Trump abandonne son projet d'ETF Bitcoin - Pour quelle raison ?

Après un rapprochement stratégique confirmé au début de son nouveau mandat, Donald Trump serait-il en train de prendre ses distances avec le secteur des cryptomonnaies ? La question se pose, alors que sa société Truth Social vient de demander le retrait de sa demande d’ETF Bitcoin auprès de la SEC.

Truth Social annule sa demande d'ETF Bitcoin

En juin de l'année dernière, l'entreprise Truth Social de Donald Trump déposait une candidature officielle auprès de la SEC pour le lancement d'un ETF Bitcoin et Ethereum dirigé par la société de conseil en investissement spécialisée dans le développement des stratégies « America First », Yorkville America.

Une opération très médiatique qui ne verra finalement même pas le jour, puisqu'une nouvelle demande en lien à ce projet vient d'être déposée le 19 mai auprès de la SEC, demandant « le retrait immédiat de sa déclaration d’enregistrement avec un formulaire S-1, ainsi que de toutes les pièces jointes et modifications afférentes ».

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Truth Social retire sa demande d'ETF Bitcoin

Une décision présentée comme « proactive » par la société Yorkville America, qui reflète sa volonté de « proposer des stratégies d’investissement toujours plus innovantes » à ses investisseurs en privilégiant le cadre de l’Investment Company Act de 1940 (40 Act), présenté comme la meilleure voie à suivre par son directeur général, Steve Neamtz.

Après une évaluation approfondie, la structure du « 40 Act » nous permet d’apporter à nos investisseurs des stratégies d’investissement plus différenciées qui ne sont pas possibles dans le cadre du « 33 Act ». Yorkville America ne recule pas — nous avançons avec une plateforme de produits plus solide. Steve Neamtz

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

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Une raison officielle qui ne convainc pas vraiment

Dans les faits, le cadre réglementaire « 33 Act » offre la possibilité de créer des produits financiers plus flexibles et mieux adaptés à une exposition directe à un sous-jacent, largement adoptée pour les ETF crypto spot, alors que le « 40 Act » régit des fonds d’investissement plus stricts et fortement encadrés, offrant davantage de protection aux investisseurs mais moins de liberté de structure.

Cela pourrait permettre de mieux comprendre la décision de Yorkville America, afin de proposer un produit plus sûr et réglementé capable de séduire certains investisseurs institutionnels réticents, alors qu'un rapport de Bernstein publié à la fin de l'année dernière expliquait que les ETF Bitcoin restent largement détenus par des particuliers.

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Pas de quoi convaincre le spécialiste des ETF pour Bloomberg, James Seyffart, qui explique sur le réseau X que « ce raisonnement n'a pas vraiment de sens », car tous les acteurs de ce secteur savent très bien « qu’un ETP relevant du « 33 Act » est différent d’un ETF relevant du « 40 Act » et qu’il offre moins de protections ».

Il soupçonne au contraire une prise de conscience plus pragmatique de la part de Yorkville America, face à « un paysage concurrentiel des ETF Bitcoin spot » qui vient de voir débarquer la banque Morgan Stanley et ses frais ultra compétitifs à 0,14 % en capacité de bouleverser la logique actuelle de ce marché.

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Sources : James Seyffart, SEC, Communiqué de presse

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