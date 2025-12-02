Contre toute attente, ce sont bien les particuliers qui dominent largement la détention des ETF Bitcoin spot, avec une part de plus de 70 % des avoirs, d'après une étude de Bernstein citée par Bloomberg. Les institutionnels progressent, mais ne représentent que 28 %, alors que les nouveaux ETF altcoins peinent à décoller dans un marché baissier qui a effacé 600 milliards de dollars.

Les particuliers portent les ETF Bitcoin... mais encaissent les pertes

Les investisseurs particuliers détiennent près de trois quarts des actifs des ETF Bitcoin spot, selon une analyse de Bernstein. Une proportion qui surprend, puisque ces produits étaient censés attirer massivement les géants de la finance. Les institutionnels sont tout de même entrés sur le marché, passant de 20 % de détention fin 2024 à 28 % aujourd'hui, mais le retail reste de loin le premier investisseur.

Mais cette domination des particuliers a un revers : alors que le Bitcoin a chuté de 25 % depuis ses sommets d'octobre, avec un cours actuel d'environ 87 000 dollars au moment de l'écriture de cet article. La chute a effacé environ 600 milliards de dollars de capitalisation. Et ce sont ces petits porteurs qui subissent de plein fouet les pertes, alors que les institutionnels peuvent plus facilement se couvrir ou sortir rapidement des positions risquées.

Zach Pandl, directeur de la recherche chez Grayscale Investments, note que les ETF ont changé la dynamique de marché :

Depuis l'arrivée des ETF sur le marché, il y a eu un changement dans la structure de détention du Bitcoin — avec un plus grand nombre de propriétaires — ce qui implique une transition des détenteurs historiques de Bitcoin vers les nouveaux détenteurs via les ETF.

Fiona Cincotta, analyste senior chez City Index, va plus loin dans l'analyse :

On a à la fois des investisseurs retail qui se sont brûlés les ailes et des émetteurs qui ont mal choisi leur timing d'entrée.

Les ETF altcoins dans le rouge depuis leur lancement

Car, en effet, la situation sur le marché crypto s'est compliquée ces dernières semaines. Et la situation est encore plus difficile pour les ETF altcoins lancés récemment. Les 11 nouveaux fonds liés à d'autres cryptos que le Bitcoin sont tous dans le rouge. L'ETF de staking Solana (SSK), lancé en juillet, affiche une perte de plus de 15 %. L'ETF Dogecoin (DOJE), arrivé en septembre, a plongé de plus de 40 %. Un autre ETF Solana (BSOL), démarré en octobre, a perdu près de 30 %.

Les ETF XRP, censés profiter de l'engouement pour la crypto, peinent aussi à trouver leur public malgré des flux réguliers : le fonds a collecté 643 millions de dollars d'entrées sans aucune journée de sortie depuis son lancement. Mais les performances restent décevantes, dans un marché en repli généralisé.

🗞️ Le Bitcoin approche de sa limite : il ne reste plus que 5 % des BTC à miner

Il faut dire que les altcoins, stars des marchés haussiers il y a quatre ans, accusent aujourd'hui un retard énorme face au Bitcoin et à l'Ether depuis que l'argent institutionnel se concentre sur les plus grosses capitalisations via les ETF.

Source : Bloomberg

