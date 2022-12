Les institutionnels clôturent massivement leurs positions short sur Bitcoin (BTC)

Les institutionnels prévoient-ils un rebond pour le marché crypto ? Le dernier rapport de CoinShares révèle que les produits short sur Bitcoin (BTC) dédiés aux investisseurs professionnels ont décollecté de 27 millions de dollars, soit environ 15 % de l'encours actuel sur ces produits.

Les institutionnels clôturent leurs shorts sur Bitcoin

Le suivi des positions des acteurs institutionnels est un excellent indicateur de l'état du marché des cryptomonnaies. Dans son dernier rapport hebdomadaire datant du 5 décembre 2022, CoinShares nous révèle que ces investisseurs professionnels clôturent massivement leurs positions vendeuses sur Bitcoin (BTC).

Au cours de la semaine écoulée, la masse de produits short - permettant de parier à la baisse - sur le bitcoin à destination des institutionnels a diminué de 27 millions de dollars. Cela représenterait quasiment 15% de l'encours sur ces produits, selon les données des principaux émetteurs tels que GrayScale ou CoinShares.

Pour nous aider à interpréter ces données, nous avons interrogé François Laviale, directeur de gestion chez Alphacap Digital AM. Selon lui, une décollecte des positions vendeuses des institutionnels « est bien sûr un élément à prendre en compte » :

« Le marché crypto est un marché de flux. La prise en compte de la collecte/décollecte est donc un indicateur primordial. Sur un marché naissant, de faibles flux peuvent faire bouger le marché significativement. »

Quant à l'interprétation, François Laviale nous explique que les données mises en avant dans le rapport de CoinShares « démontrent un essoufflement de la part des vendeurs » :

« Ces investisseurs institutionnels estiment que le marché a déjà pricé les futures faillites en cascade de plusieurs autres acteurs crypto. En effet, la chute de FTX a impacté le marché de -25%, là où celle de BlockFi ne l’a impacté qu’à hauteur de -3%. »

De surcroît, les produits d'investissement long terme sur Bitcoin ont enregistré des entrées de plus de 11 millions de dollars la semaine dernière. Ces deux données pourraient être un signe d'une amélioration du sentiment des investisseurs institutionnels autour des cryptomonnaies, après la récente débâcle de FTX.

👉 Découvrez notre tutoriel complet pour savoir comment acheter du Bitcoin en 2022

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Est-ce un signe de rebond à venir ?

Alors est-ce vraiment le cas ? Peut-on conclure que les investisseurs professionnels considèrent que le Bitcoin a connu son point bas et que le marché devrait bientôt repartir à la hausse ? Selon François Laviale, il faut rester prudent et attentif pour « détecter un retournement de tendance » :

« Si le montant des décollectes est important relativement aux encours, il faut nuancer l’analyse car ces volumes restent très faibles en comparaison aux volumes d’options short disponibles chez certains exchanges. »

Par ailleurs, les investisseurs professionnels ne se sont pas encore re-exposés au Bitcoin. Les produits d'investissements de type long - pari à la hausse au court terme - ont enregistrés seulement 3,3 millions de dollars d'entrées la semaine dernière. Autrement dit, le sentiment est plutôt à la patience en attendant que la tempête s'écarte.

« Les acteurs institutionnels sont en général plus rationnels que les investisseurs particuliers et il est normal de voir une prise de profits sur des niveaux aussi bas. »

Enfin, François Laviale conclut en rappelant « qu'il est toujours difficile de déterminer un bottom » et que même si les produits shorts décollectent, « nous sommes encore très loin des niveaux de collecte sur les produits long que l’on a connu en 2021 et en début d’année » et qu'il faut donc garder ces flux à l'oeil.

D'autres éléments rentrent évidemment en jeu, notamment la potentielle capitulation des mineurs. La chute du cours du Bitcoin les place actuellement dans une situation de stress financier qui pousse les moins résilients à abandonner leurs activités.

👉 Découvrez comment sécuriser et stocker vos cryptomonnaies

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Source : CoinShares

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.