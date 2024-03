CoinShares finalise l'acquisition de l'activité ETF du géant Valkyrie pour s'étendre aux États-Unis

CoinShares, un important gestionnaire d'actifs en Europe, a annoncé l'acquisition de Valkyrie Funds LLC, élargissant ainsi sa présence sur le marché étatsunien. Avec désormais plus de 7,3 milliards de dollars sous gestion, cette opération permet à CoinShares d'élargir sa présence dans le monde et d'acquérir les droits sur les ETF de Valkyrie, y compris l'ETF Bitcoin au comptant, le BRRR.

CoinShares s'attaque au marché étatsunien

Ce mardi 12 mars 2024, CoinShares, l'un des plus importants gestionnaires d'actifs européens, a annoncé avoir acquis Valkyrie Funds LLC, la plateforme ETF de Valkyrie, un autre gestionnaire d'actifs, mais évoluant sur le sol étatsunien.

Cette acquisition permet à CoinShares de s'ouvrir davantage les portes du marché des États-Unis et d'acquérir les droits de sponsorisation de tous les ETF de Valkyrie, y compris ceux du BRRR, l'ETF Bitcoin au comptant du gestionnaire.

Le montant de l'acquisition sera déterminé et payé à l'issue d'une période de 3 ans, se basant sur les performances financières de Valkyrie.

À cette occasion, Jean-Marie Mognetti, PDG de CoinShares, a déclaré :

« L'intégration de Valkyrie dans notre giron marque une avancée de plus dans notre élan de croissance, cette fois avec un œil particulièrement tourné vers les États-Unis. Cet apport de 530 millions de dollars en actifs sous gestion propulse CoinShares au-devant de la scène dès le 1er jour. Mais ce qui compte encore plus, c'est l'élargissement de notre éventail de produits, le renforcement de notre potentiel d'innovation et la multiplication par 15 de notre marché cible. »

Jean-Marie Mognetti a souligné que la plateforme ETF de Valkyrie leur permettra de créer de la valeur pour les actionnaires et les partenaires de l'entreprise, considérant le marché étatsunien comme essentiel pour les gestionnaires d'actifs.

Suite à cette annonce, Valkyrie a précisé dans une suite de publications sur le réseau X que la marque continuerait d'exister et de maintenir ses autres activités, notamment via son hedge fund et ses trusts.

Quelle est la position de l'ETF Bitcoin de Valkyrie sur le marché ?

Avec près de 355 millions de dollars de Bitcoins, le BRRR de Valkyrie se positionne à la 7e place au classement des ETF Bitcoin spot avec le plus d'actifs sous gestion, derrière le BTCO d'Invesco Galaxy avec 380 millions de dollars, et le BITB de Bitwise avec 1,88 milliard de dollars.

Parts de marché des ETF Bitcoin spot en termes d'actifs sous gestion

Cependant, le BRRR se distingue comme l'un des ETF Bitcoin spot les plus compétitifs, avec des frais annuels de seulement 0,25 %. Depuis son lancement, sa part de marché ne fait que progresser, représentant désormais 0,6 % du marché, contre 0,4 % la semaine précédente.

L'acquisition de Valkyrie et de son ETF Bitcoin spot permet ainsi à CoinShares de se positionner de manière optimale pour profiter de l'élan haussier actuel sur le Bitcoin et sur le marché des cryptomonnaies en général.

Source : Dune

